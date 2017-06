Dette flagget får ikke henge på offentlige flaggstenger i Hobøl

– For meg er hele den delen noe jeg trodde vi var ferdig med for 20 år siden. At vi nærmest skal stigmatisere visse grupper fordi de er litt annerledes, synes jeg ikke er romslig, sier ordfører i Hobøl, Olav P. Breivik (H).

Ordfører i Hobøl, Olav P. Breivik (H), er redd for at regnbueflagg kan være stigmatiserende for enkelte. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Leder av Hobøl Ap, Håvard Abotnes Osflaten, gikk tidligere denne uken ut og oppfordret flere kommuner til å følge Marker og Rakkestads eksempler med å heise regnbueflagget for å vise støtte i kampen for homofiles rettigheter. Men Breivik mener det kan være stigmatiserende.

– Mange føler det faktisk sånn. Det er noe av politikkens vesen og mulighetenes kunst, å lytte til alle. Det er viktig. Så vi bruker energien på andre ting i dag, sier han.

Ordføreren sier at han har fått mange positive tilbakemeldinger i dag, men han vil ikke vise disse til NRK.

Ski flagger med disse flaggene utenfor rådhuset. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Skuffet over egen ordfører

Osflaten, som selv er homofil, mener at regnbueflagg fra offentlige stenger er med på å hylle mangfoldet.

– Jeg tror det er viktig for alle der ute som fortsatt synes det er tøft å stå frem at det offentlige sier at «vi backer dere».

AP-lederen i Hobøl er ikke særlig fornøyd med egen ordfører.

– Olav Breivik skjønner ikke at folk tidligere har kjempet for at vi er der vi er i dag, hva som skjer ute i verden hvor homofile fortsatt blir arrestert, torturert og til og med drept fordi de tilfeldigvis elsker en av samme kjønn. Det at vår egen ordfører ikke kan vise såpass raushet og si at dette synes jeg er flott, er veldig skuffende, sier han.

Må fortsatt kjempe

Leder i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, mener det fortsatt er en kamp å kjempe for homofiles rettigheter. Foto: NRK

Leder i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, er heller ikke imponert over ordføreren i Hobøl.

– Jeg synes det er veldig trist. Det å heise et regnbueflagg er en veldig enkel ting å gjøre. Det er en enkel måte å sende ut signal om at man ønsker å ivareta alle innbyggerne. Å ikke heise et flagg på oppfordring er trist, for da ser man ikke helt behovet for å ivareta den skeive delen av befolkningen, sier hun.

Men ordføreren mener at man har kommet så langt at man ikke trenger en slik type markering?

– Det er spesielt problematisk at en slik uttalelse kommer fra en politiker i Østfold. Det har vært snakk om nazister som ønsker å marsjere under parolen knus homolobbyen. Da er det feilaktig ikke å tenke at man fortsatt må kjempe for å ivareta mangfoldet av mennesker, sier hun.