Dette felte treet mørkla en kommune i syv timer

– Det er skremmende at sånt kan skje. Hadde det vært et lynnedslag eller sterk vind som gjør at et tre faller over ledningene, så vil det få den samme effekten, sier Kølbel til NRK.

Torsdag hadde han leid inn profesjonell hjelp for å felle noen trær utenfor huset sitt på Kråkerøy i Fredrikstad. Da det siste treet skulle felles, hørte han et smell og så gnister. Det hadde falt over en strømledning.

– Jeg pilte ut for å se at det gikk bra med han som hadde felt treet. Jeg møtte ham, og han sa det hadde skjedd et uhell, sier Kølbøl.

Mørklagt i syv timer

SKAPTE KAOS: Dette treet skapte problemer da det ble felt over en ledning torsdag. Foto: Lotte Olsen / NRK

Området ble umiddelbart mørklagt. Men ikke bare på Kråkerøy der han selv bor. Ledningene bak huset hans er nemlig også den eneste strømforsyningen til øykommunen Hvaler.

Strømmen var borte i syv timer, noe som blant annet medførte at kommunestyret på Hvaler måtte gjennomføres i mørket.

– Trefelleren var veldig opptatt av at det ikke skulle komme noen på turstien bak her, og så rett og slett ikke ledningen, sier Kølbøl.

NRK har vært i kontakt med anleggsgartneren som utførte arbeidet. Han bekrefter det som skjedde, og sier det er første gang han har opplevd et slikt uhell. Han beklager det som skjedde.

Skal få ny strømledning

Det lange strømbruddet torsdag startet med det felte treet. Feilen ble rettet opp raskt, men det oppsto umiddelbart nye feil som følge av at «alt» ble skrudd på samtidig. For strømselskapet Hafslund er dette en bekreftelse på noe de har visst lenge: Nettet på Hvaler er overbelastet.

– Strømnettet er ikke dimensjonert for forbruket som er der ute. Det har vi påpekt i mange år, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund.

Etter flere års arbeid, ble det i sommer gitt konsesjon til å bygge ny strømforsyning til Hvaler. Denne vil imidlertid ikke være på plass før tidligst midt i 2019, blant annet fordi Hvaler kommune er tilbudt å få lagt strømforsyningen i bakken i stedet for i lufta mot at de betaler ekstrakostnaden det medfører.

Saken har skapt stort engasjement, og befolkningen ønsker at kabelen graves ned.

Også i fremtiden kommer Hvaler til å være avhengig av forsyning via Kråkerøy, og vil derfor oppleve brudd dersom det skjer noe med linja.

– Normalt ønsker vi strømforsyning fra to sider, men det er veldig dyrt. Derfor ligger mange nett med ensidig mating rundt omkring i landet, sier Schau.