Dette er svenskenes løsning på færre politikontorer

– Hei, vil du besøke politiet?

Den erfarne politibetjenten Tommy Eliasson lener seg fremover med kaffekoppen i hånda og smiler bredt til en innbygger i tettstedet Tanumshede i Bohuslän.

Sammen med kollegaen Stefan Johansson er Eliasson ute med politibobilen.

Hit hvem som helst komme for å anmelde lovbrudd, tipse om kriminalitet eller slå seg ned for en prat.

GODT HUMØR: Tommy Eliasson er fast på den rullende politibobilen i Bohuslän i Sverige. Han er godt fornøyd med tiltaket. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Folk har tillit

Bobilen startet som et prøveprosjekt da svenskene la ned flere lokalkontorer, men erfaringene var så bra at ordningen nå er permanent.

– De to første årene hadde vi over 10.000 besøk. I Lilla Edet kan vi ha 30–35 besøk om dagen. Folk vet når vi kommer til dem, og da står de og venter på oss, sier Eliasson.

UNIFORM: Bobil-politiet i Sverige har til og med fått passende uniformer. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

I dag har svenskene ti bobiler, med to politibetjenter på hvert rullende kontor.

Neste ønske er en følgebil som kan bistå ved innbrudd, eller slå til når bobil-betjentene får tips om promillekjøring eller bilister uten førerkort.

– Både kriminelle og vanlige folk kommer og snakker med oss fordi de har tillit til oss. Når de vet hvem vi er og stoler på oss, da begynner de også å tipse om ting, sier Eliasson.

Usikker på norsk bobil

Også i Norge ser politiet på ulike løsninger for å opprettholde kontakten med publikum.

Nærpolitireformen, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2015, fører til at antall politi-tjenestesteder reduseres fra 340 til 221.

Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt sier svenskenes løsning er interessant.

– Jeg ser en verdi i at det blir faste steder og tidspunkter hvor publikum og politi kan møtes og svenskenes løsning tyder foreløpig på at den fungerer godt i Sverige. Om en tilsvarende løsning vil egne seg i Norge, er jeg mer usikker på, sier han.

Mer synlig

Forslaget med å fjerne lokalkontorer i Norge førte til klager fra 72 kommuner over hele landet, blant andre Hvaler kommune.

Ordfører Eivind Norman Borge ser gjerne at det kommer en politibobil til hans øykommune.

SPENT: Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt synes politibobilen er spennende, men foreløpig lite aktuell for Norge. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Det har noe med tilstedeværelse å gjøre. Skulle det komme noen i et mobilt lensmannskontor, så vil tilstedeværelsen være på linje med et fast kontor. Jeg tror til og med at det vil være mer synlig, sier han.

I Værnesregionen har de testet lensmannskontor på hjul, men da i en vanlig patruljebil. Visepolitimester Olafsen i Øst politidistrikt påpeker at norsk politi foreløpig satser på utegående patruljer og nye elektroniske løsninger.

– Vi gjør det enklere å komme i kontakt med politiet elektronisk. Det blir kort vei for de aller fleste. Men det blir spennende å se evalueringene fra Sverige.