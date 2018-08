Dette er Stortingets Twitter-aktivister

Twitter har fått mye oppmerksomhet som følge av den amerikanske presidentens verbale utfall på det sosiale mediet.

Som i denne nylig, der han gjentar sine påstander om at mediene farer med «falske nyheter».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

NRK har kartlagt Twitter-aktiviteten til alle stortingspolitikerne og medlemmene av regjeringen. Den viser at enkelte skiller seg ut med ganske høy aktivitet.

Her er listen over topp-tvitrerne:

Karin Andersen , SV, Hedmark – tvitrer i snitt 15 ganger om dagen

, SV, Hedmark – tvitrer i snitt 15 ganger om dagen Tage Pettersen , Høyre, Østfold – tvitrer i snitt 5 ganger om dagen

, Høyre, Østfold – tvitrer i snitt 5 ganger om dagen Roy Steffensen , Frp, Rogaland – tvitrer i snitt 4,4 ganger om dagen

, Frp, Rogaland – tvitrer i snitt 4,4 ganger om dagen Trine Skei Grande , V, kulturminister – tvitrer i snitt 3,7 ganger om dagen

, V, kulturminister – tvitrer i snitt 3,7 ganger om dagen Abid Raja, V, Akershus – tvitrer i snitt 3,6 ganger om dagen

– Det er kjapt, enkelt og moro med Twitter. Det er lett å få sagt fra om ting som det er diskusjon om, eller sette egne ting på dagsorden og få tilbakemeldinger. Og mange interessante saker kommer opp der, svarer SVs twitter-dronning Karin Andersen.

Hun leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, og kaller seg en aktivist på Twitter som søker andre aktivister.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Høyres Tage Pettersen, som er mediepolitisk talsmann for partiet på Stortinget, sier han har en bevisst holdning til sin aktive tvitring.

– Jeg er der mye for å følge aktuelle debatter, men også for å legge ut og debattere egne meninger. På Twitter når jeg mange journalister og mennesker i ulike interesseorganisasjoner.

Pettersen hevder han kan være spissere i Twitter-meldinger, og ikke minst svar, enn på Facebook.

Men ikke alltid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Partilisten

Twitter har ord på seg for å være et medium for eliten, og i særdeleshet for dem som står på venstresiden i politikken.

Men en studie av partitilhørighet hos de tretti mest Twitter-ivrige på storting og i regjering tegner et annet bilde.

Laster Highcharts-innhold

FrPs Roy Steffensen holder 3.-plassen i tvitring på Stortinget, selv om han mener det sosiale mediet preges av én politisk side.

FrPs Roy Steffensen mener Twitter er preget av venstresiden, men at mediet gir gode innspill på tidsaktuelle saker og diskusjoner. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Twitter er venstresidens medium så jeg gidder ikke bruke tid på diskusjoner med folk som uansett aldri vil la seg overbevise, parerer han.

Steffensen sier han primært bruker Twitter for å få fersk informasjon om hva som rører seg innenfor politikk og samfunn.

Erna Solberg er den norske politikeren som har klart flest følgere på Twitter, over 272.000. Hun tvitrer omtrent hver tredje dag, ofte med gratulasjoner eller kondolanser.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kunne brukt tiden mer nyttig

På spørsmål om hvilket utbytte de får av tiden de bruker på Twitter, svarer topp-tvitrer Andersen slik:

– Jeg kommer i kontakt med andre aktivister. En kan også få meldt seg på i debatter som går, og det fører noen ganger til at journalister eller debattredaksjoner tar kontakt, eller det kommer på trykk.

Tage Pettersen mener politikere bør være synlige i sosiale medier.

– Mange roper etter hva politikere bruker tiden sin på – i sosiale medier har en mulighet til å se det ved min bruk, og det senker terskelen for å ta kontakt, skriver han.

Roy Steffensen er mer i tvil.

– Jeg tror ikke min tvitring har nevneverdig effekt på noe som helst, annet enn at det stjeler litt tid foran mobilen som jeg fint kunne brukt på nyttigere ting.

Steffensen tvitrer gjerne om sine favorittfotballag Viking og Tottenham.