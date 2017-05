Politiet ber om tips

Politiet ber nok en gang vitner til det brutale overfallet på Risum i Halden 23. april om å melde seg. Det skriver Halden Arbeiderblad. To personer ble pågrepet etter å ha slått ned en mann i 20-årene, slik at han måtte sendes til sykehus. De to mennene har i avhør erkjent de faktiske forholdene. Politiet å komme i kontakt med personer som befant seg på åstedet på det aktuelle tidspunktet.