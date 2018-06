Dette er landets beste sykkelbyer

Etter at Lillestrøm har mottatt prisen flere ganger på rad, var det i år Kristiansand som fikk prisen for å være Norges beste sykkelby.

Solvik-Olsen delte ut prisen for landets beste sykkelby til Kristiansands varaordfører. Foto: Tor René Stryger/NRK

Prisen ble delt ut av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg mandag.

– Vi har snust på denne førsteplassen veldig lenge og vi er veldig glade for at vi fikk den i år. Vi føler at det er fortjent, sa varaordfører Tove Welle Haugland i Kristiansand da hun mottok prisen.

– Vi har drevet systematisk og strategisk arbeid med sykkeltilrettelegging siden 70-tallet og vet at syklistene i Kristiansand er veldig glade i sin sykkelby, la hun til.

Kristiansand er kåret til den beste byen å være syklende i. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Solvik-Olsen: – Pekte seg ut på flere måter

Prisen Norges beste sykkelby deles ut av Syklistenes landsforening annethvert år.

Den er basert på en brukerundersøkelse der lokale syklister har fortalt om hvordan de opplever sykkelforholdene i sin by.

Nytt av året var at de ti byene som fikk best tilbakemeldinger av syklistene senere også ble vurdert og rangert etter en rekke objektive kriterier.

– Kristiansand pekte seg ut på flere måter. Syklistenes tilfredshet er langt over landsgjennomsnittet på samtlige spørsmål i brukerundersøkelsen. Byen får også de beste resultatene av alle byene på veistandard, sammenheng og på drift av sykkelveinettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Se hele topp 10-listen her:

Topp ti beste sykkelbyer Ekspandér faktaboks Kristiansand Lillestrøm Stavanger Kongsberg Trondheim Arendal Asker Sandnes Tønsberg Lillehammer

Pris til Lan Marie Nguyen Berg

Sykkelprisen 2018 ble tildelt byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo for hennes arbeid for sykkelsatsing i hovedstaden.

Byråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg er tildelt Sykkelprisen 2018. Foto: CF-Wesenberg/Miljøpartiet De Grønne

Sykkelprisen blir delt ut annethvert år, og den blir gitt til en person som har fremmet bruk av sykkel i Norge.

– Denne prisen er en stor inspirasjon i det videre arbeidet med å gjøre Oslo til en sykkelby. Vi har bare så vidt begynt, sier hun i en kommentar ifølge NTB.

Berg er den niende vinneren av prisen. Tidligere har blant annet Aftenposten og Johan Kaggestad vunnet den.

Fredrikstad landets mest trafikksikre by

Også prisen for landets mest trafikksikre by ble delt ut av samferdselsministeren mandag.

Utdelingen foregikk på rådhuset i Fredrikstad, der ordfører Jon-Ivar Nygård tok imot prisen på vegne av Fredrikstad.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård kunne smile bredt da kommunen fikk utdelt pris for trafikksikkerhet. Foto: Petter Larsson / NRK

– De har jobbet med trafikksikkerhet på alle plan over lang tid. Vi har sett at arbeidet de gjør inn mot skoler og barnehager gir resultater. Det har ikke vært noen ulykker på skoleveiene de siste ukene, sier samferdselsministeren.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård var stolt over å ta imot prisen.

– Dette er en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet vi har gjort i Fredrikstad. Samtidig er det en inspirasjon til å forbedre sikkerheten i kommunen. Prisen henger høyt for oss.