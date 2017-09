Dette er grunnen til køkaoset på E6

Sparta slo Stavanger

Det ble seier på straffeslag for Sparta i kveldens kamp mot Stavanger Oilers i Sparta Amfi, etter at det sto 1-1 etter spilleforlengelsen. Svenske Henrik Malmström scoret på den femte og avgjørende straffen for hjemmelaget. Malmström scoret også 1-0-målet for sarpingene.