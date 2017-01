Dette er de mest leste sakene i 2016

I noen hyller på Postens hovedkontor på Alnabru står de siste pakkene. De vanskeligste. De håpløse. De uten adresse. Med bare et fornavn eller et kallenavn skrevet på en liten lapp.

Åse Marie Lerfald går under navnet «pakkedetektiven». I 12 år har hun hatt det årlige ansvaret i Posten for å finne eierne til pakker på avveie.

MOBBEBREV: Dette brevet fikk foreldrene i skolesekken. Foto: Skjermdump

"Du lærer barnet ditt å mobbe". Slik starter brevet nærmere 400 elever fikk med seg hjem før vinterferien i Sarpsborg. Budskapet fra Grålum barneskole ble delt i rekordfart.

– Som FAU-leder på barneskolen til min datter, forfattet jeg nylig denne, og med velsignelse fra de andre flotte foreldrene i utvalget – sendte vi det med elevene, skrev Katarina Magnus på Facebook.

4. MARS 2003: Slik ble Kåre Lunds forsvinnelse meldt på NRK Østfolds nyhetssending i mars 2003. Du trenger javascript for å se video. 4. MARS 2003: Slik ble Kåre Lunds forsvinnelse meldt på NRK Østfolds nyhetssending i mars 2003.

Bistandsmannen Kåre Lund fra Rakkestad ble drept i Liberia i 2003. I mange år visste de etterlatte nesten ingenting om hva som skjedde. Men så ville en vinner av Nobels fredspris snakke med familien.

– Det vi vet er at han skulle reise fra Monrovia til et sted utenfor Toetown (en by tett ved grensen til Elfenbenskysten), forteller datter Annika Haugvik.

MYE Å GJØRE: Mye må gjøres før de nye eierne kan flytte inn. Foto: Lotte Olsen / NRK

Etter en heftig budkrig på et lite småbruk i Råde, ble prisen til slutt 3,4 millioner kroner – to millioner kroner over takst. Småbruket har ikke innlagt vann.

Den store interessen for småbruk er en ny trend, mener Bondelaget.

IKKE NOK: Lønnsslipper, selvangivelse, ID-papirer og en oppvekst som norsk statsborger i Norge siden hun var ni måneder gammel holdt ikke til å overbevise Nordea om at Ina er norsk. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Ina Aarti har bodd i Norge siden hun var ni måneder gammel. Da hun og samboer Per-Jørgen Olsen fra Fredrikstad skulle snakke boliglån med Nordea i Fredrikstad holdt det ikke med offisielle dokumenter for å bevise at hun er norsk.

– Banksjefen sa «Det er helt vanlig å spørre folk med annen hudfarge om de har norsk statsborgerskap». Da reagerte jeg virkelig, sier Olsen.

Senere la Nordea seg flate og fortalte at de skulle gjøre grep for at noe lignende ikke skal skje igjen.

ATTRAKTIV: Kroppslukten din gjør at myggen enten liker eller misliker deg. Foto: Ut i naturen

Hvorfor kan noen få 30 myggstikk på kroppen uten forvarsel, mens andre går gjennom sommeren fri for blodsuging? Vi fant svaret i sommer: kroppslukt.

GJENGLEMT: 3-åringen ble sittende igjen alene bak i Glommaringen. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Den lille jenta ble tatt vare på av bussjåføren og en bekymret passasjer etter å ha blitt glemt igjen på bussen mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

– Jeg kan bekrefte episoden. Barnet ble tatt godt vare på av sjåføren, sier regiondirektør Østfold Birger Ljunggren i Nettbuss til NRK.

TEST: Lærerparet Margit Syvertsen og Henrik Bertelsen fikk bryne seg på matteprøven som potensielle lærerstudenter måtte klare for å komme inn på studiet. Du trenger javascript for å se video. TEST: Lærerparet Margit Syvertsen og Henrik Bertelsen fikk bryne seg på matteprøven som potensielle lærerstudenter måtte klare for å komme inn på studiet.

3 av 4 potensielle lærerstudenter klarte ikke kravet på matteprøven på forkurset. Hadde du klart kravet? Prøven kan testes her!

STOR FISK: Rekefisker Morten Aleksandersen på Hvaler fikk en håbrann i trålen. Foto: Mona Aleksandersen

Rekefisker Morten Aleksandersen på Hvaler fikk en fredet, 200 kilo stor håbrann i trålen i september. Siden haien var død da den ble trukket opp, var han pliktig til å lande fangsten.

– Det er jo en delikatesse, men siden den er rødlistet og fredet, er den ikke lett omsettelig, kunne daglig leder ved Fjordfisk på Hvaler, Kurt Allan Hansen, fortelle.

MÅ STÅ: Togstreiken fører til ekstra fulle busser i oktober. Foto: Tipser

Nettbuss lar passasjerer stå usikret i midtgangen på motorveien, helt lovlig. Det reagerer Trygg Trafikk på, de syns hele opplegget burde bli forbudt.

LITEN BUSS, LITE FOLK: Rute 390 i Fredrikstad har enkelte måneder mindre enn én passasjer i snitt per tur. Foto: Julie Sofie Valholm Nilsen / NRK

Dårlig besøkte bussruter koster samfunnet dyrt. Likevel er det ikke sikkert noen av de dårligst besøkte i fylket blir lagt ned.

POSTEN: Bedrageriene skal ha skjedd ved flere postkontor og post i butikk-filialer på Østlandet. Foto: Tor René Stryger/NRK

Mellom ti og femten personer knyttet til samme familie skal ha forsøkt å svindle til seg flere millioner kroner fra DNB. På nyåret starter en rekke rettssaker i Østfold, der de tiltalte må svare for grovt bedrageri mot flere postkontor og post i butikk-filialer på Østlandet sommeren 2013.