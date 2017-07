Det tørre sommerværet skaper trøbbel for bøndene

Den siste måneden har det regnet halvparten av det som er vanlig i Ytre Østfold, ifølge Meteorologisk institutt. Det får konsekvenser for bøndene.

– Kalvene stod og skrek her på lørdag og var sultne, sier Gustav Thorsø Mohr på Thorsø herregård i Fredrikstad. Nå kjører de ut gress fra i fjor til kalvene for å sikre at dyrene får i seg nok næring.

– Det er næringsrikt gress fra i fjor, i motsetning til det gresset som vi holder på å slå av som begynner å bli gammelt. Det har relativt lite næring. Dette er kalver som skal vokse, så da må de ha næring, sier Thorsø Mohr.

– Det er krise

Men det er ikke bare kalvene som lengter etter regn.

– Det er tørt overalt. Maisåkeren rett på oversiden her skriker etter vann. Og det sist sådde kornet som akkurat har skutt, det trenger vann for å fylle kornet for at de skal bli store og tunge. Det er krise sånn sett, vi har ikke hatt ordentlig regn på fem uker.

Lederen i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, har hørt om flere tilfeller hvor det er tørt. Særlig i den søndre delen av fylket er det behov for regn. Han har selv merket at kornet trenger mer nedbør og at gresset har kommet dårlig i gang etter den første slåtten i starten av juli.

– Vi har fått meldinger om at vanningsmaskinene går for fullt hos grønnsakprodusentene på raet. Men det er veldig store individuelle forskjeller fordi andre steder har det vært brukbart med nedbør særlig de siste dagene.

Håper på regn

Til tross for problemene det tørre og fine været har skapt for bønder i den søndre delen av fylket, vil ikke lederen i bondelaget krisemaksimere situasjonen.

– I ytterste konsekvens må de bruke noe av vinterrasjonen til dyra nå, men jeg syns det er feil å si at det er en krisesituasjon. Det pleier som regel å komme noe nedbør utover i juli, så da retter det seg opp.

Thorsø Mohr håper det vil komme noe regn etter at de har fått slått det gamle og tørre gresset.

– Det vil jo redde hele situasjonen, men det er ikke noe morsomt sånn som det er nå.

– Nå ser det tørt ut fremover også, hva tenker du om det?

– Det er sånn det er, sier han og trekker på skuldrene. Det er ferietid, men jeg tror også feriefolket tåler et døgn med regn. Etter det vil også vi ha varme igjen, så det kan fortsette å gro.