Ville ha KOFA-avgjørelse

IT- sjef i Fredrikstad kommune, Ketil Johansen, ønsker at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) hadde tatt en avgjørelse i klagesaken mot dem. KOFA har avvist en klage på innkjøp knyttet til trådløst nettverk, fordi klagenemnda manglet teknisk kunnskap.

IT- sjefen sier han helst ville hatt en avgjørelse om hvorvidt kommunen hadde gjort feil eller ikke.