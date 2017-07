Det endte heldigvis ikke i kat(t)astrofe

Siden fredag har det ikke bare vært fugler å se mellom barnålene i et furutre i Sarpsborg. I går gjorde brannvesenet flere forsøk på å få en rødhåret katt ned fra grenene, men hverken lift, fiskestang, ekstra brannmannskap eller spyling med brannslange maktet å få pusen ned på bakken.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Vi gjorde et forsøk i går, men fikk den ikke ned. Vi får se om vi får det til i dag, sier brannmann Marius Haraldsen.

Med seg i liften har han og kollega Jesper Carlander og en boks med kattemat som lokkemiddel.

–– Vi håper den ikke blir for hissig, men det får bare gå, sier Carlander.

Brannmennene Marius Haraldsen og Jesper Carlander står klare for å hjelpe katten. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Tiden snart ute

Rundt treet går også veterinær Sarah Skrøland Westgaard ved Borg Dyreklinikk. Det var hun som sendte bekymringsmelding til brannvesenet i går om at de måtte få ned katten. Flere naboer har også engasjert seg i saken.

– Jeg er bekymret for katten og håper de får den trygt ned. Den klarer seg ikke så mye lenger uten mat og drikke nå. Det som kan skje er at den kan bli så slapp at den faller rett ned og skader seg, sier Westgaard.

Katten har sittet i treet i Sarpsborg siden fredag. Eierne er foreløpig ukjent. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Veterinæren påpeker videre at brannvesenet vil møte en katt i full panikk.

– Den kommer nok til å være veldig redd. Men naboene her sier den ser slappere ut enn i går, så det blir kanskje lettere for brannvesenet å få den ned i dag. I går skremte de den bare lenger opp i treet.

Dette er andre dagen på rad at brannvesenet prøver å få ned katten. Foto: Christian Nygaard.Monsen / NRK

Katta ute av sekken

Og veterinæren fikk helt rett. Da brannvesenet nærmet seg treet hvor katten holdt til, kom den seg ned – bare helt på egen hånd.

– Det var litt dumt. Jeg ville jo gjerne hatt den med på klinikken for å sjekke hvor dehydrert den er og om den har en chip som kan si noe om eieren. Men det viktigste er jo at den er nede, sier Westgaard.

– Nå er katten nede, så vi anser dette oppdraget som utført, sier Haraldsen.

Veterinær Sarah Skrøland Westgaard stod klar med katteburet, dessverre til ingen nytte. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Verre ned enn opp

Ved spørsmål om katter er dårligere på å klatre ned enn opp, svarer Westgaard at dette kommer an på treet.

– I dette tilfellet var katten 10 til 12 meter over bakken. Det er derfor vanskeligere å komme seg ned for den ikke kan gå på en strak linje. Dette gjør den jo når den skal opp, sier hun.

Kattens eier er enda ukjent.