Derfor er elbil-brann ekspertenes hodebry

Holder kravene til responstid

Selv om man legger ned lensmannskontorene, så kommer ikke politiet til å bruke lenger tid på å rykke ut. Det lover politimester Steven Hasseldal. I dag kom politiets egne målinger av hvor raskt de rykker, og de sier de at politiet når målene for responstid både for sentrale og mer grisgrente strøk. Politimesteren sier responstiden skal være like god når reformen er gjennomført.