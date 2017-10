Dennis Olsen: Suveren Porsche-mester

– Det var utrolig deilig å avgjøre dette før vi skal kjøre siste løp i morgen. Nå kan jeg senke skuldrene og bare nyte, sier en glad Dennis Olsen til NRK.

–Jeg fikk en god start og fokuserte egentlig bare på å unngå å gjøre feil, sier han om det avgjørende løpet.

Knallsesong nummer to

Olsen har kjørt Porsche Carrera Cup, eller det tyske mesterskapet én sesong fra før, da ble han kåret beste førsteårsfører. I år har han vært nesten uslåelig, med seier eller andre pallplasseringer i nesten alle de 13 av 14 løp som er kjørt til nå.

Det siste løpet gjenstår. Men Olsens argeste konkurrent, britiske Nick Yelloly, ligger 33 poeng bak etter dagens løp. Han kan maksimalt ta igjen 25 poeng i morgen.

Dermed er det bare å senke skuldrene og bare kjøre i morgen, sier en stolt pappa Roy Espen Olsen.

– Men kjenner jeg ham og vinnerinstinktet hans rett tror jeg han ikke gir ved dørene likevel, når han starter i posisjon tre i morgen. Han går alltid for seier. Han kommer ikke til å gjøre noe dumt eller overilt heller.

Dobbelt opp?

Neste søndag reiser Dennis Olsen til Mexico, for å avslutte årets Supercup. Om seieren i Porsche Carrera Cup kan sies å være et uoffisielt europamesterskap, er Supercupen i så fall et VM. Der har Dennis Olsen allerede sikret seg pallplass før siste VM-runde i Mexico.

– Nå har jeg nådd målsettingen som Porsche satte for meg, og jeg gleder meg bare til det siste løpet i Mexico. Etter å ha sikret seieren i det tyske mesterskapet, så føler jeg ikke lenger noe press. Nå er det bare å nyte.

Ikke slutten, men starten

Etter denne sesongen vil det overraske Olsen mye om ikke kontraktstilbudene kommer.

Han begynner å bli attraktiv blant bilfabrikkene rundt om i Europa, ikke minst i Porsche, mener Roy Espen Olsen, og legger til at Porsche har gjort en fenomenal jobb for sønnen hans de to siste årene som juniorfører for fabrikanten.

– Vi får bare vente og se hva som kommer inn nå som sesongen går mot hell.

– Jeg har ikke fått noen kontrakt ennå, men 16 av 18 førere som har vunnet det tyske mesterskapet har fått fabrikk-kontrakt. Så jeg er optimist, sier Dennis.