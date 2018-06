Denne meldingen er ikke fra Posten

Mange nordmenn har i den siste tiden mottatt meldinger fra noen som utgir seg for å være Posten. Meldingen havner også sammen med ekte meldinger man tidligere har fått fra Posten, noe som gjør at den kan virke enda mer troverdig.

Silje-Therese Bråthe tenkte seg om to ganger da hun mottok meldingen fra «Posten.» Foto: PRIVAT

Silje-Therese Bråthe fra Sarpsborg er blant dem som har mottatt meldingen. Hun forteller at hun syns meldingen virker troverdig.

– Jeg bestiller mye fra nett, så da jeg fikk meldingen gikk jeg i tenkeboksen for å finne ut om jeg hadde bestilt noe. Men så stusset jeg på at det var en lenke, i stedet for hentekode. Derfor la jeg ut skjermbilde på Facebook, og spurte andre om det var svindel, forteller hun.

Bruker mye tid på svindel

Slik ser nettsiden ut, dersom man klikker på lenken i meldingen. Foto: SKJERMDUMPT

I kommentarfeltet var alle enige om at det var svindel, og etter en tur innom Elkjøps Facebook-sider, ble mistanken bekreftet. Elkjøp selv er fortvilet, da de ofte opplever at merkevaren deres blir misbrukt til svindel.

– Dette er større enn akkurat denne meldingen. Vi bruker altfor mye tid på dette, når det vi egentlig vil er å hjelpe kunden. I tre år har vi jobbet mot denne typen svindel. De arbeider på alle plattformer, som e-post, SMS og Facebook, forteller kommunikasjonssjef i Elkjøp, Øystein Schmidt.

Øystein Schmidt hos Elkjøp er fortvilet over tiden han må bruke på svindel. Foto: Elkjøp

Han reager på at svindelen har blitt mer troverdig nå enn tidligere. Flere kunder har tatt kontakt med Elkjøp etter å ha fylt ut et påmeldingsskjema.

– Den klassiske som jeg har hørt er at man sier ja til å bli med på en abonnementsordning, der man betaler et lite beløp per gang, men blir trukket jevnt og trutt. Det har gått fra å lure få for mange penger, til å lure mange for et lite beløp, sier han.

Flere typer meldinger

Posten forteller at det er snakk om flere typer meldinger som ser ut som om de kommer fra Posten.

– Vår kundeservice kan få flere hundre henvendelser per dag på dager hvor det sendes ut mange svindel-epost eller SMS. Generelt har jeg inntrykk av at både våre kunder og folk generelt er mer observante enn tidligere, og sletter det de oppfatter som useriøse meldinger, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

Han forteller at Postens leverandør av SMS nå har gjort det slik at meldinger som ikke kommer fra Posten blir blokkert.

Bråthe fra Sarpsborg syns det er skummelt at meldingene ligner såpass mye på postens originale meldinger.

– Det er så lett å bare trykke på linken i meldingen om man ikke tenker seg om to ganger. Brått så sitter du der med en feil som ikke kan rettes, sier hun.