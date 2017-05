Vil ha omkamp om jernbanetrasé

En aksjonsgruppe setter i gang et opprop for å få en omkamp om jernbanetraseen gjennom Moss. Gruppa vil utrede en tunnel for å unngå at jernbanen går i havneområdet, og mener dette er mer skånsomt, gir mindre støy og blir billigere, forteller en av initiativtakerne, Svein Harald Røine.