Demonstrerte mot nazistene i Fredrikstad

Mens 500 nazister fra Nordiska Motståndsrörelsen marsjerte i Göteborgs gater, marsjerte motdemonstranter i gatene i Fredrikstad under parolen «Ingen nazister i våre gater.»

Marsjen skulle arrangeres som en markering mot at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) hadde en markering i Fredrikstad forrige uke. Men dagens marsj ble like mye en markering mot dagens demonstrasjon i Göteborg.

Jan Petter Bastø og resten av Østfold Rødt var med på å arrangere motdemonstrasjonen i Fredrikstad. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

– Det er viktig å markere mot de fæle kreftene vi ser. Og at så mange stiller opp, viser at det er riktig å stå opp mot nazistene, sier Jan Petter Bastøe, som er leder i Rødt i Østfold.

Rødt var en av arrangørene bak marsjen, og Bastø var fornøyd med at så mange kom for å vise sin misnøye mot DNM.

– Det viktigste var at mange møtte opp, og det ble vist tydelig at vi er imot nazismen og det å henge ut enkeltgrupper slik de gjør, sier han.

– Vurderte å dra til Göteborg

Mens nazistene marsjerte i hjemlandet, valgte svenske Tova Ekenberg å marsjere i Fredrikstad.

– Det er fint å se alle som slutter opp om dette her i dag. Jeg vurderte først å dra til Göteborg, men jeg tenkte det var bedre å møte opp her.

Hun sier hun er glad for alle de som møtte opp i Göteborg for å demonstrere mot DNM.

– Mitt hjerte er med Göteborg, og de som møtte nazistene der, sier hun.

Svenske Tova Ekenberg viste sin støtte til motdemonstrantene i Göteborg ved å marsjere i Fredrikstad. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

Både før og etter marsjen i Fredrikstad ble det holdt appeller. Blant talerne var Østfold SVs ferske stortingspolitiker Freddy Øvstegård.

– Det føles viktig å stå her for kjærlighet, og mot hat. Vi vet det er en organisasjon som sprer seg. Derfor må vi sende et tydelig signal om at det er vi som står opp mot hatet som er flest.

Man merker en kampvilje

DNM søkte om å marsjere i Fredrikstad i sommer, men fikk avslag fra politiet, på grunn av faren for voldelige motdemonstranter. Forrige uke holdt nazistene en lovlig demonstrasjon i Fredrikstad.

SVs Freddy Øvstegård mener nazismen motiverer til vold og hat. Han vil derfor møte det nazismen med styrke, kjærlighet og mangfold. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

Øvstegård mener nazismen er i ferd med å spre seg i Østfold. Han tror folk ønsker å kjempe imot, noe han følte ble bevist i dagens marsj.

– Man merker en kampvilje, for dette handler om noe som er blodig alvorlig. Nazismen er en ideologi som motiverer til vold og hat. Det må vi møte med styrke, kjærlighet og mangfold. Vi må ikke vike en tomme for det nazistene sprer, sier han.

Før dagens markeringen i Fredrikstad var man usikre på om det ville dukke opp nazistiske motdemonstranter. Men ingen dukket opp, og marsjen i Fredrikstad gikk fredelig for seg, i motsetning til demonstrasjonen i Göteborg der politiet måtte bryte inn.