Dekker kroppen med bilder hun ikke vil ødelegge

– Jeg kutta meg fordi jeg skamma meg, og jeg skamma meg fordi jeg kutta meg. Det ble en ond sirkel.

Saga-Marte Nesteby Korsmo (24) beskriver en mental tilstand midt i ungdomstiden der hun ikke fikk utløp for de sterke følelsene hun hadde hele tiden.

Det førte til at hun femten år gammel brukte en øredobb til å påføre seg selv smerte for første gang.

– Jeg trodde det var normalt. Jeg var i alle følelser hele tiden og var blid, sint og lei meg om hverandre.

Arrene skal blomstre

Det er fire år siden Saga sist skadet seg, og hun synes livet er fint. Dagene fylles av studier til å bli helsefagarbeider, og hun vurderer å skrive bok for å fortelle andre om livet som selvskader og hennes vei ut.

Men hun gjør også noe annet: Hun bruker arrene som del av kroppskunst.

Derfor ligger hun på benken til tatovør Remi Sølvberg i Skoggata i Moss. Han legger farge på en setning som er risset inn på tvers av ryggen.

«Jeg blomstrer fra sårene, der jeg en gang blødde».

Saga har tatovert teksten «Jeg blomstrer fra sårene, der jeg en gang blødde» på engelsk mellom skulderbladene. Foto: Sissel A. Myklebust / NRK

Hun skal tatovere på og rundt arrene, men ikke dekke dem helt til med blekk.

– De er en del av historien min. Uansett hvor mye vondt jeg har opplevd, så er jeg stolt av fortiden min og hvem jeg er. Jeg har ikke noe behov for å føle skam for arrene mine, det er en viktig del av hvem jeg er nå, sier hun.

Kaoset på innsiden

Sårene, og arrene etter dem, er påført gjennom flere år med selvskading. Det begynte som en følge av vanskelige forhold hjemme, og at hun kom i opposisjon til alt og alle rundt seg.

– I tenåra slet jeg med meg selv. Livet ble kaotisk, og for å få kontroll ble selvskadingen en måte å håndtere meg selv på. Få utløp for alle de vonde følelsene. Og det hjalp. Det var deilig.

Hun ble kvitt mye av kaoset inni seg. Men volden mot seg selv tok ikke slutt. Den ble bare verre for hver gang.

Den psykiske tilstanden ble også verre. Saga forteller at hun en gang sto og så seg selv kravle ut av speilet. Så ble alt svart. Da hun kom til seg selv, var det blod overalt.

Flere vil tatovere arr

Sagas tatovør Remi Sølvberg er også leder i Norsk Tatoounion. Han får jevnlig besøk av unge jenter som vil dekke over skader.

– De kan ha store områder som er preget av selvskading. Det er ofte jenter med gripende historier som kommer for å markere en forandring, som de vil forsegle med blekk i hud.

Foto: Sissel Annett Myklebust / NRK

Det er få sikre tall på hvor mange som driver selvskading blant norsk ungdom. En amerikansk undersøkelse anslår at hver sjette ungdom skader seg selv, ved at de kutter, risper eller slår egen kropp.

Men Lena-Maria Haugerud, som leder Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord, LFSS, hevder dette tallet er altfor lavt. Hun tror at så mange som fire av ti har gjort dette på en eller annen måte

– Det er et stort og økende samfunnsproblem som får for lite oppmerksomhet, sier hun.

Haugerud mener selvskading topper seg i spesielle perioder av livet.

– I eksamenstider ser vi en topp i henvendelser til vår chat. Det perfekte livet, man skal hele tiden være lykkelig, man skal være A-student, omgivelsene setter forventninger til de unge.

LFSS mener at mobbing er den mest utbredte grunnen til at ungdom skader seg selv, men at overgrep og skolepress også går igjen.

De hevder også at det er en myte at bare jenter er selvskadere, og at gutter kutter seg på samme måte som jentene.

En søsters ord

For Saga ledet de følelsesmessige problemene i ungdomstiden til anoreksi og rusmisbruk.

Det som ble starten på slutten av selvskadingen var da hennes egen tvillingsøster satte ord på det.

– Jeg fortalte henne at jeg ville ta livet mitt. Da sa hun at «hvis du hadde dødd, hvordan skulle jeg klart å leve da». Det fikk meg til å tenke hvordan jeg skulle kunne levd om søstera mi hadde dødd.

Saga har store arr på overarmen etter gjentatt selvskading. Foto: Sissel A. Myklebust / NRK

Samtidig ble et langtidsopphold i rusinstitusjonen Phoenix Haga det som hjalp henne å få bearbeidet alt hun slet med.

– Min måte ble å endre min indre dialog; å snakke meg selv opp. En viktig del av å bli frisk var å bli kjent med meg selv.

Tatoveringene skal etter hvert dekke det meste av kroppen hennes. Det er flere grunner til at hun vil kamuflere arrene.

– Det første er at jeg liker å uttrykke meg. Så er det for å dekke over arr, selv om jeg ikke skammer meg over dem lenger. Det siste er å gjøre kroppen til et kunstverk som jeg ikke vil ødelegge.

Vil skrive bok

Tatoveringsnåla summer som en hissig mygg. Remi Sølvberg former en sky med regndråper under, på leggen til Saga.

På det høyre låret har hun fått en blekksprut. Den vokter porten inn til hennes indre hemmeligheter. På det andre låret; en rose med en rev slynget rundt, der arrene er brukt for å framheve bladene.

Tatoveringen av en rev som slynger seg rundt en rose bruker arrene som fargelegging av rosens blader. Foto: Sissel Annett Myklebust / NRK

Hun er reflektert rundt det som gjorde henne til en selvskader, og tenker at hun kan bruke sine erfaringer til å hjelpe andre.

– Kanskje jeg vil jobbe med rus og psykiatrifeltet. Eller med psykisk utviklingshemmede. Jeg vil si til andre jenter at det er håp, uansett hvor vondt det føles. Man må bare være villig til å ta kampen.

I planene ligger det også å skrive en bok der hun deler sin opplevelse fra en ungdomstid som ikke var god.

Men selv om hun har fått livet på rett kjøl, spøker den destruktive adferden i bakgrunnen.

– Jeg er vant til å ha det vondt, og over lange perioder med en dårlig mental helse og psykisk smerte, så finner man en slags trygghet i denne tilstanden. Derfor kan jeg ta meg selv – fortsatt den dag i dag – i å ønske meg selv vondt, slik at jeg kan ha en grunn til å kutte meg igjen. Men jeg har lært meg å håndtere meg selv på en annen måte.