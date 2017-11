Dekan slår alarm: – Ingen nye lærere i 2021

I går ble det kjent at det innføres nye grenser for hvor mange elever det kan være per lærer i barneskolen.

Fra høsten 2018 blir det et krav om maks 16 elever per lærer i 1. til 4. klasse og 21 elever i 5. til 10. klasse.

Fra høsten 2019 justeres tallet til 15 elever i 1. til 4. og 20 elever i 5. til 10. klasse.

Ifølge beregninger fra Kunnskapsdepartementet trenger man 2802 nye lærere, over 1100 av dem i Oslo og Akershus, for å bemanne etter normen.

Dekanen for lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold er bekymret for at det kan bli store problemer med å utdanne nok lærere.

– Vi må rett og slett sørge for enda bedre markedsføring. Vi må også få opp antall søkere til lærerutdanningen i grunnskolen, som allerede ligger bekyrmringsfullt lavt. Og vi må få alle som søker gjennom utdanningen, sier Kjersti Berggraf Jacobsen.

Hun er særlig bekymret for hva som skjer i overgangsåret når lærerutdanningen går fra å være fireårig til å bli femårig masterutdanning.

– Konsekvensen blir at vi i 2021 ikke vil uteksaminere noen lærere, sier hun.

Høgskolen i Østfold uteksaminerer i dag tett opp mot 100 nye lærere hvert år.

Dekan for lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, Kjersti Berggraf Jacobsen, er bekymret for om man klarer å utdanne nok lærere.

– Må legge ned barnehager

Også i kommunene er man bekymret. Kommunene sin interesseorganisasjon (KS) frykter økt andel av ufaglærte lærere, mens ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad savner informasjon om hvem som skal ta regningen for den nye normen.

Ifølge Kunnskapsdepartementets beregninger må hans kommune bruke 24,5 millioner kroner i året på 34 nye lærere.

– Jeg har ikke kommet til bunns i hvem som skal ta regningen for dette. Hvis ikke staten bidrar, så er dette en umulighet for oss. Da må vi legge ned barnehager eller sykehjem, det er slik det er i et trangt budsjett, slår ordføreren fast.

Hans Fredrik Grøvan, som er KrFs talsperson for utdanning, sier at det må et stort lønnshopp for lærerne til for å skaffe nok lærere. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med KrFs talsperson for utdanning Hans Fredrik Grøvan, men han sier følgende til VG.

– Pr. dags dato er det behov for rundt 3000 lærere. Den nye lærernormen vil øke det behovet. Derfor trenger vi nå en strategi for å rekruttere flere lærere. Det finnes en lærer-reserve på rundt 10.000 mennesker, altså utdannede lærere som jobber utenfor skolen. Jeg tror det må en ekstraordinær statlig lønnspakke til for å heve lærernes lønnsnivå. Dette hadde i sin tid Stoltenberg-regjeringen hell med på tidlig 2000-tall.