Dårlig sikt og glatte veier

Klokken 19:17 fikk politiet melding om en utforkjørsel av Stegenveien ved Hovind kirke i Spydeberg. Ved ulykkesstedet fant nødetatene en bil med store materielle skader, og en sjåfør som tidvis var bevisstløs. Han var tidvis bevisstløs, og tilstanden antydet at han kunne ha slått hodet i frontruta under utforkjørselen.

Nødetatene bestemte seg for å frakte ham til Oslo universitetssykehus Ullevål, men ambulansepersonellet fikk stabilisert mannens tilstand. Han ble i stedet sendt med ambulanse til sjekk på Sykehuset Østfold Kalnes.

Som i alle trafikkulykker med personskade skal politiet etterforske hendelsen.

TÅKE: Ikke akkurat optimale kjøreforhold på E6 og andre veier gjennom Østfold i går kveld og natt. Foto: Lotte Olsen / NRK

Rundt klokken 22 lørdag kveld meldte politiet at det var svært glatt på veiene i Østfold, og oppfordret reisende til å kjøre forsiktig. Flere reisende fikk merke forholdene utover kvelden.

I 23-tiden fikk nødetatene melding om en trafikkulykke ved rundkjøringen i krysset Ryggeveien/Øreåsveien i Moss. Bilføreren var bevisstløs da ambulansepersonellet begynte å gi nødhjelp. En snau time senere veltet en kvinnelig mopedist i Bryggeriveien i Fredrikstad. Hun holdt ifølge politiet lav fart, men det var glatt på stedet. Mopedisten ble fraktet til sykehus for sjekk, etter at hun klaget over hode- og nakkesmerter etter velten.

Kan fortsatt være glatt

Glatt vei og tett tåke til tross, politiet har ikke flere trafikkhendelser å nevne fra nattas logg. Men det kan fortsatt være glatt, påpeker politiet i Follo.

– Stort sett er det greit på veiene, noen vi har noen indikasjoner på at det kan ha frosset i søkk og dumper. Så det kan fortsatt være glatt enkelte steder, opplyser operasjonssentralen i Follo søndag morgen.