Den dårlige sikten for flere av dem som hadde tatt turen til Fredrikstad stadion ble en av snakkisene under den historiske kampen mellom Stjernen og Sparta lørdag kveld.

En ting var at publikum på de nederste radene ikke så over vantet, men sikten ble ytterligere forverret av at pleksiglassene dugget igjen. En av tilskuerne som reagerte på sikten var Kim-Erik Ballovarre, som hadde med seg sønnen sin på kampen.

– Jeg ser omtrent ingenting, så dette blir litt «gjette-hockey». Stemninga er upåklagelig og det er en bra ramme rundt kampen, men vi som sitter på de nederste radene ser ingen verdens ting. Her har vi betalt 330 kroner for å gjette hva vi ser på. Vi har gledet oss til dette i et halvt år, så det er en nedtur at vi ikke ser noe, sa han til NRK under kampens 1. periode.

Frivillige jobbet på spreng for å fjerne is og dugg fra pleksiglasset på Fredrikstad stadion. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Kanskje ikke godt nok forberedt

Den dårlige sikten ble også trukket frem av sportskommentator i Fredriksstad Blad, Erik A. Pedersen sin oppsummering av arrangementet.

«Flere hundre supportere forsvant ut av Stadion etter 1. periode, og enda flere ble borte etter 2. periode. De aller fleste fordi de hadde sett lite om ingenting av selve kampen», skriver Pedersen.

Dag Solheim var en av initiativtakerne til kampen og primus motor bak arrangementet. Han forteller at det ble problemer fordi det la seg et lag med is på pleksiglasset.

– Dette var rett og slett en av dagene i vinter med høyest luftfuktighet og stadion ligger tett ved elva. Det frøs rett og slett på pleksiglasset. Vi var kanskje ikke godt nok forberedt på det. Men det meste satt på innsiden av glasset og det er vanskelig å stoppe kampen for at noen skal tørke pleksiglasset, sier Solheim og legger til:

– Vi vet at det er samme problem overalt ellers hvor man spiller ute. Det er vinter og vi har tatt en innendørs hallidrett utendørs. Da påvirker været forholdene.

Initiativtaker Dag Solheim og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ble intervjuet av TV2 før kampstart. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det ble en fest

Solheim tar også selvkritikk på at man ikke informerte bedre om sikten i forkant av arrangementet.

– Vi skulle kanskje informert enda tydeligere at man ikke så inn på banen hvis man satt på de laveste delene av tribunene. Det var også en del tekniske feil i starten som vi gjerne skulle vært foruten. Men forholdene ellers var ganske bra. Det ble fine TV-bilder og forholdene for spillerne på isen var bra.

Alt i alt var arrangøren dermed fornøyd med hockeyfesten – til tross for både dårlig sikt, noe tekniske problemer og tap for hjemmelaget.

– Vi inviterte til fest og det ble en fest. En fantastisk hockeykveld på Fredrikstad stadion. Vi har satt publikumsrekord, spilt hockey ute på Fredrikstad stadion og gjort noe historisk. Det er jeg stolt av og jeg tror også at folk har hatt det hyggelig.