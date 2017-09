– Det har vært en utrolig reise. Vi var en gjeng som sto på for hverandre da veldig mange hadde forlatt skuta, sier Ole Jørgen Halvorsen.

Onsdag var 29-åringen sentral da Sarpsborg 08 tok seg til sin andre cupfinale på tre sesonger, etter å ha slått Vålerenga 3-0.

Men historien kunne sett annerledes ut. I 2009 ble klubben trukket tre poeng for feilaktig økonomirapportering. Sarpingene var også 15 minutter unna skifteretten.

Sarpsborg 08 kunne vært historie før historien virkelig startet.

– Alle må vite at jobben som ble gjort av gjengen som var her i 2009, var helt enorm. Vi la grunnlaget for at vi kan spille cupfinale i år. Det er ikke alle som kjenner den historien, men alle burde vite om den, sier Halvorsen.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg var på plass for å takke Ole Jørgen Halvorsen og de andre Sarpsborg 08-spillerne for plassen i cupfinalen torsdag. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Tigging i sommerferien

Klubben lå på bunnen av 1. divisjon da trener Conny Karlsson trakk seg for å spare penger. Supportere og frivillige startet opp en innsamlingsaksjon for å redde klubben.

Samtidig tok spillerne frivillig lønnskutt og gikk fra dør til dør i sommerferien for å tigge penger fra næringslivet.

– En gruppe spillere med Kjetil Berge i spissen var veldig aktive og ønsket å bidra. De solgte sponsorpakker til 9000 kroner, sier kommersiell leder Tommy Widlund i Sarpsborg 08.

Ifølge Berge samlet spillerne inn mellom 600 og 800.000 kroner på redningsaksjonen.

– Det var lunken stemning flere steder. Flere var skeptiske til å gi penger til en klubb som var nær konkurs. Men mange stilte opp og bidro til å holde klubben levende, minnes Ole Jørgen Halvorsen.

Historien er forøvrig oppsummert på et par linjer i sangen «Der storhet gror» av Lars-Ingvar Bragvin Andresen.

Fra Der storhet gror Ekspandér faktaboks «Ikke ønska' av mannen i gata,

Trukket tre poeng, og folket prata,

Trener'n måtte gå for å hjelpe klubben,

I midten av sesongen var vi helt på bunnen,

De unge måtte løpe mer enn før,

Gutta på laget gikk fra dør til dør,

Uten frykt og med seier i blikket, Vi gav oss ikke!»

– Ikke fått nok skryt

Blant spillerne som bidro var 08-kaptein Ole Heieren Hansen, Kjetil Berge, Pål Stensholt og Joacim Heier, i tillegg til Halvorsen.

– Jeg må også trekke frem de få som var igjen i administrasjonen og i styret, blant andre Cato Klaussen, Tone Karlsen og Hans Petter Arnesen. Cato hadde alle verv i klubben, og han har ikke fått nok skryt for jobben han gjorde, sier tomålsscoreren fra semifinalen.

Sportslig administrativ leder Cato Klaussen i Sarpsborg 08 får skryt av Ole Jørgen Halvorsen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Også senere på høsten bidro Halvorsen, da han ble solgt til Sogndal. Summen av tiltakene holdt hjulene i gang.

Sarpingene snudde trenden både sportslig og økonomisk og har nå gode muligheter til å sikre seg en plass i Europa neste sesong.

– Det hadde vært en utrolig drøm. Jeg hadde ikke sett for meg det da jeg pakket sekken og dro til Sogndal i 2009. Det sier litt om hva som har skjedd i klubben, avslutter Halvorsen.