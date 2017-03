Diep er utdannet kjemiingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og flyttet fra Norge til USA for å jobbe og søke kjærligheten på slutten av 90-tallet. Men i Los Angeles oppdaget gründeren at han hadde et talent for å designe smykker.

Nå lever han godt av å levere smykker til de største stjernene i hip hop – inkludert navn som Snoop Dogg og Wiz Khalifa, samt bokselegenden Mike Tyson.

Den ikoniske superhelten Spiderman blir snart å se som smykke – designet av Cuong Diep fra Moss. Foto: Buena Vista International

Nylig signerte selskapet King Ice, som Diep driver sammen med kameraten Derek Belay, også en avtale med tegneseriegiganten Marvel.

Ifølge 42-åringen kan kontrakten bli verdt opp mot 15–20 millioner kroner årlig.

– Kontrakten er nå i boks og gir oss rettigheter til å lage smykker basert på 200 av deres største karakterer, inkludert Iron Man, Spiderman, Hulk og Captain America. Det er en stor ære for oss å få jobbe med dem, sier Diep til NRK.

Store avtaler

Mossingen har levert en egen smykkekolleksjon til Batman for Warner Bros. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Den ferske avtalen føyer seg inn i rekken av store kontrakter selskapet har signert det siste året.

Rett før jul landet de en millionkontrakt med medieselskapet Fox om å lage offisielle smykker til The Simpsons.

De leverer også smykkene som blir brukt i den amerikanske TV-serien Empire og de fikk i oppdrag av Warner Bros å lage smykker basert på karakterene i Suicide Squad og Batman.

– Dette er selskaper som ikke samarbeider med hvem som helst. Men når man først har fått samarbeide med en person som Snoop Dogg, så kommer de andre avtalene strømmende på. Fox, Warner Bros og Marvel fant oss på grunn av Snoop Dogg, forklarer Diep.

Cuong sammen med superstjernen Snoop Dogg og samarbeidspartneren Derek Belay. Foto: King Ice

Maleri av Snoop på veggen

Det var nemlig hip hop-legenden som ga mossingens smykkeselskap det store gjennombruddet – etter at de to møttes på bursdagsfest hos rapperen The Game.

Snoop ville kjøpe seg inn i selskapet, men mossingen sa nei. I stedet ble de enige om en lisensavtale der King Ice fikk lov til å bruke navnet til Snoop Dogg i forbindelse med en kolleksjon.

Det første man ser når man kommer inn i lokalene til King Ice i Los Angeles er et stort maleri av Snoop Dogg. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Resultatet ble smykkekolleksjonen «Jungl Julz», et samarbeid som har betydd mye for Diep og kollegene hans.

– Avtalen er utrolig verdifull for oss. Han stiller krav og spør om mye, men den kontrakten åpnet mange dører.

Samarbeidet betyr faktisk så mye at ansiktet til Snoop er det første du ser når du kommer inn på kontoret i Los Angeles.

– Vi måtte ha et stort bilde av ham på veggen, eller så kan det hende han hadde blitt skuffet når han hadde sett at vi har bilder av Biggie og Tupac, men ikke han, ler Diep