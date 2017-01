Cruiseanløp avlyst etter avisomtale

Fem planlagte cruiseanløp i Fredrikstad neste år er avlyst på grunn av en artikkel i The New York Times om fremmedkrigerne fra Lisleby. Det melder Fredriksstad Blad. Nå har Visit Fredrikstad og Hvaler fått politiet og PST til å skrive bekreftelser på hvor trygt det er i Østfold-byen. Disse er sendt til rederiet Carnival Cruises UK. Håpet er at et oppfølgingsmøte med dem på cruisemessen i Florida i mars, skal føre til det likevel blir cruiseanløp i Fredrikstad.