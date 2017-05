City-keeper våknet til terrordrama

Han lå hjemme i senga med vinduet åpent da det smalt kraftig.

– Det hørtes ut som en bilkrasj eller noe slikt, sier han.

Kjente på frykten

Haug sier at han gikk inn på sosiale medier hvor det like etterpå begynte å dukke opp bilder av mennesker som lå på bakken.

– Det var først da jeg skjønte at det ikke var noe vanlig bilkrasj, her var det noe som var skjedd bare noen få minutter unna, sier han.

Haug signerte proffkontrakt med Manchester City da han bare var 17 år gammel. Han har tidligere spilt på Kvik Halden og Sarpsborg 08. Haug har nå sin faste plass på

U23-laget til City.

Haldenseren sier at han der og da kjente på frykt.

– Man blir så klart litt redd når det er så nærme. Jeg visste ikke om det var noen jeg kjente, hvor ille det var, eller hva som hadde skjedd. Det var mange tanker som gikk gjennom hodet mitt da jeg leste det som sto der, sier han.

Så desperate foreldre lete etter barna

Keeperen tok på seg klær og gikk så nært han kunne komme.

– Det var omtrent en halvtime etter eksplosjonen. Da jeg sto der var det familier og foreldre som kom løpende. De gråt og prøvde å ringe barna sine uten å få kontakt. Det var også folk som prøvde å storme inn i lokalene for å finne barna sine, men politiet måtte stenge av området.

Minst 22 mennesker er drept og 59 er fraktet til sykehus etter terrorangrepet. Tolv barn under 16 år er alvorlig såret. Personen som utførte handlingen er død, og politiet har arrestert en 23-åring.

Politiet sperret kjapt av området hvor terrorhandlingen skjedde. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Tenker på sikkerheten på stadion

Haug spiller kamper på Etihad Stadium som har kapasitet på over 55.000 tilskuere. Keeperen sier at han har tenkt tanken på at noe også kan skje under en fotballkamp.

– Selvfølgelig tenker jeg på det når noe slikt skjer. Samtidig kan man ikke la være å gå på fotballkamper eller andre konserter eller på andre ting hvor mange mennesker er samlet. Man må bare leve livet slikt som man alltid har gjort og stole på at security gjør det de kan for å forhindre at slike ting skal skje igjen, sier han.