Cashmere Cat nominert til priser

Magnus August Høiberg, bedre kjent som Cashmere Cat, fra Halden er nominert til to priser under The Electronic Music Awards, skriver Halden Arbeiderblad. 29-åringen er nominert i klassene årets album og årets produsent. Han er også nominert til EDVARD-prisen som blir delt ut av TONO.