Politiet rykket ut til Stora Lee Camping i Aremark kommune etter melding om knivstikking tirsdag kveld.

En kvinne i 60-årene ble erklært død på stedet, en mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drap.

– Vi hørte litt skriking og litt leven der inne. Så ble det stille, før han kom ut med røde hender, og lurte på om jeg hadde en lighter, fordi han skulle ha seg en røyk.

Det forteller en av de nærmeste naboene på campingplassen til NRK. Han ønsker å være anonym, men NRK er kjent med hans identitet.

Like etter kom kona til naboen ut med en lighter. Hun skal deretter ha spurt hvorfor mannen i 50-årene om hvorfor han var rød på hendene, og hva som hadde skjedd.

– Da fortalte han at han hadde drept henne, sier naboen.

Det flagges på halv stang på campingplassen i Aremark. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Samtykker til fengsling

Både siktede og avdøde er norske statsborgere.

Det er en relasjon mellom partene. Politiet ønsker ikke å fortelle hva slags relasjon det er mellom dem.

Advokat Ann Turid Bugge representerer den siktede mannen.

Ann Turid Bugge forsvarer den siktede. Hun har snakket med sin klient, men har foreløpig ikke noen informasjon om hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

– Det blir trolig avhør i dag, sier Bugge.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling klokken 13 onsdag. Bugge sier til NRK at han samtykker til fengslingen, og derfor ikke vil møte i retten.

Mange vitner

Det var mange personer til stede på campingplassen, som ligger nær svenskegrensa, en halvtime nordøst for Halden.

– Så det er en god del vitner som har fått med seg dramatikken på stedet, sa innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt til NRK tirsdag.

Stora Lee camping har 160 helårsplasser og 25 besøksplasser for campingvogner. I tillegg er det 11 hytter og to leiligheter.

Onsdag morgen var politiet tilbake til Stora Le for å være tilgjengelig for vitner eller andre som har behov for å snakke om hendelsen.

Politioverbetjent Håvard Strand hos politiet i Halden var onsdag på stedet for å snakke med berørte. Foto: Tomas Berger/NRK

– Nå er vi først og fremst til stede her for å trygge folk på campingen, sier politioverbetjent Håvard Strand fra politiet i Halden.

Flere har vært innom på formiddagen onsdag.

– De jeg har snakket med til nå har vært litt oppskaket, og har hatt behov for å prate om det de har sett og det som har skjedd. Det har vært for å lette litt på inntrykkene de har hatt, sier Strand.

Politiet er også på stedet for å innhente eventuell ny informasjon i saken.

– Vi er interessert i all informasjon som er relevant for saken, sier politioverbetjenten.

Campingplassen Stora Lee i Aremark ligger like ved grensa til Sverige. Foto: Philip Andre Johannesborg / NRK

– Påvirker alle som er her

Varaordfører Stig Aarbu i Aremark var selv på campingplassen onsdag morgen.

Han forteller at det var en veldig stille og rolig stemning på stedet.

– Aremark er en liten bygdekommune, så dette er noe som påvirker alle som er her. Det kommer til å prege folk i lang tid fremover, sier han.

Han sier at det er ressurser tilgjengelig for folk som har behov for noen å snakke med.

– Politiet vil være på stedet i noen timer utover dagen. Vi har også kommunens kriseteam tilgjengelig for samtaler. Det samme teamet var på stedet i går og snakket med både vitner og folk som deltok i redningsarbeidet, sier Aarbu.