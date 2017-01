Bytter fra Ap til Høyre – nekter å forklare hvorfor

Like etter midnatt fredag sendte Njål Gustavsen ut en pressemelding hvor han gjorde det klart at han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet i Fredrikstad. 20-åringen har meldt seg inn i Høyre.

Gustavsen sitter i Fredrikstad bystyre og i oppvekstutvalget. Arbeiderpartiet mister dermed flertallet i oppvekstutvalget til de borgerlige.

20-åringen ønsker ikke å kommentere hvorfor han har byttet parti.

– Nå er det fredag kveld og jeg skal kose meg med familien. Jeg ønsker ikke å kommentere noe utover pressemeldingen, var Gustavsens eneste kommentar da NRK fikk tak i ham i 16.30-tiden – etter gjentatte forsøk gjennom dagen.

Takker partikollegaene

I pressemeldingen takker bystyrerepresentanter kollegaene i Arbeiderpartiet for mange interessante samtaler og diskusjoner. Samtidig ser han fremover til å fortsette sitt politiske engasjement i Høyre.

Njål Gustavsen sendte ut en pressemelding natt til fredag om at han ikke lenger er medlem i Ap. Foto: Basel Adham Kherallah/NRK

«Som ung politiker reflekterer man mye og utfordres på standpunkter. For meg har dette medført at jeg har valgt å tre ut av Arbeiderpartiet og meldt meg inn i Høyre. Jeg vil takke kollegaer i Arbeiderpartiet for mange interessante samtaler og diskusjoner. Jeg gleder meg til å fortsette mitt politiske engasjement i Høyre og arbeide med barn og unges oppvekstvilkår, forsvars- og sikkerhetspolitikk og menneskerettigheter. Jeg ser frem til å arbeide med spennende politiske prosjekter i bystyret for det beste for alle innbyggere i Fredrikstad. Det å være ombudsmann for byens befolkning er noe jeg tar seriøst»

– Fullstendig overraskende

Utmeldingen kom uventet på partikollegene i Fredrikstad Arbeiderparti.

– Han har vært et aktivt partimedlem hos oss over lengre tid. Han har markert seg politisk i mediene, så det kom fullstendig overraskende på oss, sier partileder i Arbeiderpartiet Fredrikstad, Siri Martinsen, til NRK.

Sammen med Aps gruppeleder Atle Ottesen hadde Martinsen et møte med Gustavsen i formiddag. Martinsen forteller at 20-åringen har forklart at det blant annet er internasjonal- og forsvarspolitikk som er grunnen til at han skifter parti.

– Vi hadde en god samtale, og jeg har full respekt for Njål. Han var tydelig på at det ikke handlet om lokale saker og samarbeid i Fredrikstad Ap.

Leder av Fredrikstad Arbeiderparti, Siri Martinsen, forteller at utmeldelsen kom overraskende. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Hvordan Arbeiderpartiet skal håndtere utmeldelsen er foreløpig uavklart. I Sarpsborg har to Ap-representanter meldt seg ut av partiet den siste måneden.

– Utmeldelsen til Gustavsen handler ikke om noen konflikt i Fredrikstad Arbeiderparti. Jeg ønsker han lykke til videre, avslutter Martinsen.