Vil ha direktorat til Halden

Østfold Arbeiderparti ønsker at et nytt direktorat for atomavfall legges til Halden. I statsbudsjettet varslet regjeringen at det skal opprettes et slikt forvaltningsorgan. Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) mener kompetansen ved Institutt for energiteknikk taler for Halden.