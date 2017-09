Byes minnepris til Jon Michelet

Jon Michelet har fått Erik Byes minnepris. Den folkekjære forfatteren fikk tildelt prisen i går kveld under åpningen av Protestfestivalen i Kristiansand, melder

Forlaget Oktober. Prisen går til personer som viser et sterkt samfunnsengasjement, som har framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd.