Mandag ettermiddag begynte det å brenne i først en buss, før brannen spredte seg videre til flere busser som stod parkert.

– Det brenner i flere busser på en bussoppstillingsplass på et industriområde, sa operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt til NRK.

Brannen ble slukket like før klokken 15:00, ifølge politiet på X. Det ble opprettet en sikkerhetavstand på 300 meter i området.

– Vi vil helst ikke ha folk i området rundt der, sa vaktleder for brannvesenet, Ole-Martin Isebakke.

Flere av bussene er skadet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Området det brant i er et industriområde og en parkeringsplass for busser i Nedre Glomma-regionen.

Ikke langt unna ligger et boligfelt. Meldingen til naboene var klar.

– Folk i området bør helst ikke eksponere seg for røyken, men lukke dører og vinduer. Eventuelt slå av ventilasjonsanlegget så røyken slipper å bli sugd inn i husene, sa Isebakke.

Ikke fare for eksplosjon

Det er ikke meldt om personskader etter brannen, og faren for eksplosjon i gassbussene ble tidlig avkreftet av politiet.

Årsaken var at bussene hadde sikkerhetsventil.

Brannvesenet i Sarpsborg fikk hjelp av tankbiler fra Fredrikstad og Moss.

Det er totalt 70 busser på plassen, ifølge busselskapet Nobina. Nå minst ti busser færre etter brannen.

Det oser kraftig svart røyk etter at flere busser har tatt fyr i Sarpsborg. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Vil prege kollektivtrafikken

Direktør i Østfold Kollektivtrafikk Børre Johnsen sier at hendelsen vil prege kollektivtrafikken i Nedre Glomma framover.

– Vi har ikke oversikt over noe nå. Det som utvilsomt må skje er at vi må få tak i ledig busser, men dette må vi kommunisere med Nobina om. Dette kan få konsekvenser for alle ruter, samt skolebusser, sier Johnsen.

– Dette er leit. Jeg synes virkelig synd på selskapet, sjåfører og alle involverte, legger han til.

Nobina vet ikke noe om årsaken til brannen.

– Det viktigste nå er å få kontroll på situasjonen, sier Nordseth.