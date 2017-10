Buss mot fotgjenger

Varetektsfengslet for drapsforsøk

Den antatte knivstikkeren på Krapfoss fra fredag er siktet for drapsforsøk. Han ble varetektsfengslet for to uker i går ettermiddag på grunn av faren for bevisforspillelse, bekrefter politiadvokat Anette Steen. Det er så langt ikke kjent om kjennelsen blir anket. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører.