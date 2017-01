Bullen gjør comeback i juniorklassen

– Jeg har ikke fått så mange juniormedaljer som jeg ønsker. Jeg vil ha en VM-tittel som junior, sier bryteren Grace Bullen.

2016 var året da hun imponerte voldsomt med sølv i senior-EM i mars, men også året da hun ikke nådde målet om å kvalifisere seg til OL.

Nettopp det å måle seg mot de beste i verden uansett alder, har vært fokuset det siste året.

Men i 2017 blir det annerledes.

EM-sølv som senior

Både VM og EM i seniorklassen er riktignok merket av i kalenderen som viktige mål for 2017, men i år ligger også EM og VM for juniorer sentralt i bevisstheten. 2017 er nemlig det siste året hun kan konkurrere i juniorklassen.

– Jeg har hatt holdningen at jeg ikke vil at alderen skal bety så mye. Jeg har fått høre at jeg er ung, men har prøvd å prestere som senior. Nå vil jeg ta medaljer også i juniorklassen, sier Bullen.

Hun har gull fra junior-EM fra tidligere, men ikke fra VM. Og selv om det er sterke juniorer, er det en vesentlig forskjell mellom junior- og seniorklassen.

– Seniorene har en ro som er helt annerledes. De har en modenhet på matta, sier Bullen, som i 2016 blant annet tapte EM-finalen mot en 30 år gammel bryter.

Har fått nye hobbyer

Etter at hun ble ferdig på videregående skole i juni, har hun deltatt i reality-programmer på TV ved siden av satsingen på bryting.

KJENDIS-REALITY: Thea Næss (bak f.v.), Alexandra Joner og Adam Schjølberg, Henrik Thodesen (foran t.v.), Grace Bullen, programleder Tom Stiansen og Svein Østvik er blant deltagerne i TVNorge-programmet 71 grader nord som sendes våren 2017. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det at hun for første gang ikke har skolen å tenke på ved siden av treningen, gjør at hun har fått strikking og maling som nye hobbyer.

Planen er å starte studier høsten 2017. Men først må hun finne ut hva hun skal studere og hvor.

Bullen er systematisk, og planlegger i detalj hva hun skal gjøre hver dag flere måneder fremover i tid.

Det langsiktige målet er OL i Tokyo i 2020.

– Jeg kan ikke bare se på det store målet som er OL, men også tenke på delmålene. Det er viktig for å være fokusert, og for å måle meg, sier hun.

NRK var med Grace Bullen på trening på vei mot London-OL. Den beintøffe treningen til tross – Bullen nådde ikke lekene. Du trenger javascript for å se video. NRK var med Grace Bullen på trening på vei mot London-OL. Den beintøffe treningen til tross – Bullen nådde ikke lekene.

Får støtte for juniorsatsing

Sportssjefen i bryteforbundet mener en av Bullens mange styrker som idrettsutøver, er at hun setter seg gode mål og jobber systematisk mot disse.

Han tror vurderingen av også å satse på juniormesterskapene i 2017 derfor kan være klok.

– Hun er ung og har god tid. Hun skal prestere på seniornivå, men om hun også har lyst på et junior-VM-gull, så tenker jeg det er bra å satse på det, sier Anders Hestdalen.