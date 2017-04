Budsjettsprekk for skolebygging

Planene om å bygge nye videregående skoler i Østfold må gjøres om etter at kostnadene har løpt løpsk, skriver sa.no. En skolebruksplan som ble vedtatt i fjor, la opp til flere nye skoler, hovedsaklig i Nedre Glomma-regionen. Dette skulle koste mellom 2,2 og 2,9 milliarder, men nå ligger det an til å koste 3,8 milliarder kroner. Dette betyr trolig at Borg videregående skole ikke legges ned og at det blir ikke noen friidrettshall på Kalnes, ifølge avisa.