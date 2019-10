Budkrig om skiltene til fylker som forsvinner: – Her må noen skjerpe seg!

Fra 1. januar 2020 forsvinner mange av dagens fylker. Det betyr at skilt over hele landet må byttes ut.

Hvis du bor i Østfold, Hedmark, Telemark, Vestfold eller Oppland kan du nå sikre deg et skilt når fylket opphører – og samtidig støtte en god sak.

Fem fylkesskilt auksjoneres nå bort og inntektene går til årets TV-aksjon.

– Få ut fingeren!

I skrivende stund har Hedmark det høyeste budet med 10.000 kroner. Aller lavest ligger Østfold med 400 kroner.

– Her er det bare å fingeren ut og by på skiltet! sier Mikkel Niva, som skal være en av programlederne under årets TV-aksjon.

Mikkel Niva skal være programleder sammen med Ingrid Gjessing Linhave og Robert Stoltenberg. Foto: Erik Burås / NRK

Han har bodd i Sarpsborg, Moss og Halden. Nå håper han at noen fra hjemfylket kjenner sin besøkelsestid.

– Kanskje ikke østfoldingene er like stolte av fylket som hedmarkingene er? I så fall er det noen som bør skjerpe seg her! For Østfold er et dritbra fylke, og nå er det siste sjanse til å få hanka inn siste rest av historien.

– Vurderer du å by selv?

– Hvis jeg skal by på fylkesskilt ut fra hvor jeg har bodd, må jeg kjøpe nesten alle sammen. Jeg har flyttet mye rundt og jeg orker ikke å tråkke noen på tærne, sier Niva.

– En unik mulighet

Knut Storberget er fylkesmann i Innlandet og tror ethvert hjem vil kle et fylkesskilt.

– Kanskje spesielt for folk som føler at det er litt sårt at vi nå må gå over i et nytt fylke. De får nå en unik mulighet til å våkne hver morgen og se på sitt kjære fylkes navn, sier han til NRK.

Fra hans område er det de to skiltene som står på Mjøsbrua, på grensa mellom Hedmark og Oppland, som auksjoneres bort.

– Det er mye symbolikk i dette. Men det aller viktigste er at inntektene går til TV-aksjonen og Care, sier Storberget.

Østfold-skiltet ligger på usle 400 kroner, i skrivende stund. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

En siste suvenir

Det var fylkesskiltet til Telemark som startet det hele. Programleder Mikkel Niva håper at også flere som mister fylket sitt skal få muligheten til å kjøpe en siste suvenir.

– Det er tydelig at dette betyr noe for folk. Og man må ikke glemme at dette er siste gang disse skiltene står der, sier Niva.

Det kan være greit å ha litt veggplass hvis du vinner budet. Både Vestfold og Telemarks skilt er voksne 180 centimeter bredt og 63 centimeter høyt. Hedmarks skilt er blant de minste – 120 centimeter bredt og 80 centimeter høyt.

PS! I tillegg er fem kommuneskilt til salgs, alle fra Østfold. I skrivende stund kan du sikre deg Spydeberg, Askim, Trøgstad, Hobøl eller Rygge for mellom 500 og 2500 kroner.