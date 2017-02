Bryggeri må kanskje si opp ti prosent av staben

Det sier administrerende direktør, Lars A. Midtgaard.

– Vi er nå i forhandlinger med de tillitsvalgte. Hvis vi ikke klarer å øke hos de andre kjedene, som vi håper og tror, vil dette innebære et tap i arbeidsplasser på 30–40 ved våre anlegg, sier han.

Må et stort løft til

Direktøren opplyser at de mister omtrent 20 prosent av omsetningen om ikke salget øker i andre butikker etter at Hansa Borg Bryggerier avsluttet forhandlinger med Rema 1000. Men de kan ikke svare på nøyaktig hvor mye salget må øke i andre butikker for å beholde arbeidsplasser.

– Det er ganske betydelig. Det skal ganske mye til for at folk går andre steder og bytter butikker. Så det er et stort løft som skal til før det går, sier han.

Midtgaard sier at januar har vært en god måned.

– Vi øker kraftig i Coop og Norgesgruppen som tar markedsandeler i det totale ølmarkedet. Men det er vanskelig å si akkurat hvor mye vi må øke for å slippe oppsigelser, sier han.

Syns situasjonen er tragisk

Tillitsvalgt ved Hansa Borg bryggerier, Tor Bjørnar Nilsen er ikke glad for situasjonen bedriften har havnet i. Han kaller situasjonen tragisk.

–Det er tragisk at vi kan miste så mange ansatte. Vi har allerede vært igjennom flere nedbemanningsrunder, og med dette på toppen så blir ikke saken noe bedre.

Han forteller at de ansatte er motløse.

– Men vi må fortsette å kjempe videre. Nå må vi finne andre måter å få solgt varene våre.

Har satt i gang kampanje

Hansa Borg Bryggerier har nå satt i gang en landsomfattende kampanje for å få folk til å handle i andre butikker enn Rema 1000.

– Vi opplever at forbrukerne er usikre på hvor de kan finne produktene våre nå på grunn av situasjonen som har oppstått med Rema. Så vi går ut og informerer hvor de kan finne et bredt utvalg av våre produkter, sier Lars A. Midtgaard.

Selv om de nå har avsluttet samarbeidet med Rema 1000, er ikke alle broer brent.

– Vår dør står alltid åpen for Rema 1000. Vi ønsker et godt forhold til dem, slik vi har hatt i alle år. Vi kan sette oss ned ved forhandlingsbordet når som helst, sier han.

NRK har vært i kontakt med Rema 1000 som ikke ønsket å stille til intervju i denne saken.