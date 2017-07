Brukte elektrosjokkvåpen på mann

To menn i 20-årene er dømt for bruk av elektrosjokkvåpen mot en mann i Halden som skyldte dem penger. De tok seg inn i leiligheten til mannen en natt i august i fjor. Begge nektet straffeskyld i Halden tingrett. Gjerningsmennene er dømt til fengsel i to år og ni måneder. De er også dømt til å betale en erstatning på 60.000 kroner.