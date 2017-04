– Litt utradisjonelt så bruker vi sosiale medier og jungeltelegrafen. For eksempel om noen her vet om noen, forteller Sigurd Slåttland, som er administrerende direktør i Slåttland Maskin.

Sammen med personalsjef Håvard Larsson arbeider han med å ansette nye ansatte til bedriften som holder til i Rakkestad i Østfold.

Håvard Larsson forteller at de sjelden annonserer når de skal rekruttere nye ansatte.

– Vi markedsfører ikke veldig mye at vi trenger folk. Vi prøver som regel å rekruttere folk som kommer til oss, eller å finne bekjente av folk som allerede jobber her. For da har de ofte et visst inntrykk av hva de går til, og det i seg selv er en god ballast å ha med seg når man skal begynne et sted, forteller han.

– Du må være på bedriften

Nav-direktør Sverre Jespersen forteller at flere og flere bruker eget nettverk for å finne nye ansatte. Men det kan også være en fordel å besøke bedrifter du kunne tenke deg å arbeide for.

– Hvis du skal ha jobb, så må du være på bedriftene. Du må være på arbeidsgiverne og presentere deg. Da har du størst sjanse, forteller Jespersen.

Tidligere var det vanlig å annonsere etter nye ansatte, men dette har forandret seg etter som årene har gått, forteller Nav-direktøren.

Er kritiske

Men på tross av at de ikke lenger har en lang runde med søknader og CV-er, så er de ikke blitt mindre kresne til hvem de ansetter, forteller Sigurd Slåttland.

– Vi er selvfølgelig ganske kritiske på de vi tar inn. For vi er opptatt av at vi skal ha et godt arbeidsmiljø, i tillegg til at vi vil ha stabilitet og høy kompetanse.