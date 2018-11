– At narkotikasmuglere har med barn i bilen er det mest kyniske vi ser, sier Wenche Fredriksen, seksjonsleder ved Svinesund tollstasjon.

Svinesund ved svenskegrensa i Halden er landets mest trafikkerte grenseovergang. Tollerne der står årlig for over halvparten av alle narkotikabeslag som blir gjort i Norge.

I fjor tok de 6 kilo kokain, 841 kilo hasj og 139 kilo amfetamin og heroin. Fredriksen forteller at de har gjort flere beslag fra det hun kaller «familiebiler».

– Vi ser det både når det gjelder smugling av alkohol og av narkotika. Men når det gjelder narkotika er det utrolig kynisk og det verste man kan gjøre mot barn. Det er utrolig tragisk, sier Fredriksen.

Det var Demokraten som først skrev om smuglertrenden.

Låner barn til smugling

Tollerne opplever at flere smuglere tror det er mindre sannsynlig å bli stoppet hvis de har barn i bilen.

Wenche Fredriksen er seksjonsleder ved Svinesund tollstasjon. Hun mener det er kynisk av voksne å ta med barn på smuglerturer. Foto: Nicolai Delebekk / NRK

Enkelte smuglere har gått så langt at de har lånt andres barn i tro om at de skal slippe tollkontroll.

– Vi har hatt tilfeller hvor det kommer en bil med to voksne og to barn, hvor barna har blitt fortalt at de skal på norgesferie, også viser det seg at de smugler store mengder narkotika i bilen, forteller Fredriksen.

Ved narkotikasmugling blir de voksne overlatt til politiet.

– Det har vært flere tilfeller av dette tidligere. I slike saker er det rutine for politiet å koble inn barnevernet for å ta hånd om barna, sier krimsjef Mona Bergseth i Halden-politiet.

Det er ifølge Tollvesenet ingen nasjonaliteter som skiller seg ut når det gjelder denne formen for narkotikasmugling.