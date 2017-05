Bruk kornblomst som kakepynt

Leter etter brann i Trømborgfjella

Brannvesenet er flere steder i Trømborgfjella i Eidsberg for å lokalisere mulig skogbrann. Det sier Jan Tore Lorentzen, vaktleder i Alarmsentral Brann Øst. – Vi har ikke funnet noen brann, men vi kjenner at det lukter røyk. Vi har også fått telefoner fra folk som er bekymret for at det er skogbrann. Nå prøver vi å finne ut av det, sier han.