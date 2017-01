Gaupebestanden har gått tilbake

Leder for rovviltnemnda i Østfold, Andreas Lervik, sier til Fredriksstad Blad at krypskyting trolig er en årsak til at gaupebestanden har gått kraftig ned i fylket. Bestanden har stupt siden 2010 og forskere anslår at det nå ikke er mer enn 1,5 familiegruppe i hele rovviltområdet Østfold, Akershus og Oslo.