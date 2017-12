Brudd på brudd – men ikke bare på glatta

Det er travelt hos sykehusene om dagen. Flere dager med hålkeføre har gjort at flere har følt seg som Bambi på isen i det siste. Det fikk Arve Tømmerberg erfare.

– Det hadde tinet en del, men ikke alt! Jeg jobber i en bilbutikk og hadde forsøkt å strø ute på plassen. Det jeg ikke hadde gjort var å strø mellom bilene, forklarer han fra sykesenga på Sykehuset Østfold.

– Jeg hørte at benet ikke tålte belastningen og brakk, sier Arve Tømmerberg. Nå ligger han nyoperert ved Sykehuset Østfold med plate og skruer i foten. Foto: Derek Bateman / NRK

Dermed falt han så lang han var mellom to biler, nærmest i spagaten.

– Armer og bein gikk i alle retninger da beinet brakk. Jeg hørte helt klart at det ikke tålte belastningen, sier han.

Resultatet ble brudd i ankelen, operasjon og noen dager i sykesenga.

Avlyser planlagte operasjoner

Han er langt fra alene om å få behandling for bruddskader i disse dager. Flere sykehus melder om travle dager.

– Det har vært stor pågang. Folk kommer inn med alt ifra hoftebrudd, brudd i ankler, håndledd og overarm, sier avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen ved Sykehuset Østfold.

Avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen ved Sykehuset Østfold sier at førjulen er en travel tid med mange bruddskader. Foto: Derek Bateman / NRK

Ved Sørlandet sykehus var det nærmest «all time high» det siste døgnet.

– Normalt får vi inn 4–5 brudd om dagen. Det siste døgnet hadde vi 18 bruddskader, sier avdelingsoverlege Øystein Berg på ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Det fører til at planlagte operasjoner må avlyses, forteller han.

Kakeboks i høyden

Men det er ikke bare glatte veier og fortau som fører til stor pågang hos sykehusene. Også juleforberedelsene må ta sin del av skylden.

– Det er mye som skal gjøres for jul, og da kan en være uheldig. Enten ved at en vasker og faller eller skader seg på andre måter inne i sitt eget hjem. For eksempel om en skal klatre litt høyt opp for å finne kakeboksen, vaske på et sted eller henge opp noen gardiner, sier Borgersen.

En tredje forklaring på bruddskadene kan være blandingsforholdet mellom vin og gløgg i gløggkjelen. For mye alkohol gjør noe med balansen. Et velkjent fenomen som flere sykehus kjenner seg igjen i.

Glatte veier, stressede førjulsdager og for mye alkohol er tre viktige årsaker til mange bruddskader i desember. Foto: Astrid Hals, Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt

– Det er helt klassisk med beinbrudd i forbindelse med julebord. Alkohol og bruddskader henger absolutt sammen, sier overlege Øystein Berg ved Sørlandet sykehus.

– Dropp tøflene

Men med noen forholdsregler kan du unngå de verste skadene.

– Tenk deg om to ganger før du løper ut i tøflene for å hente avisen eller skal klatre for å hente noe høyt oppe i skapet. Det kan også være lurt å bruke brodder når en er ute og går, sier avdelingsleder Anne Margrethe Borgersen ved Sykehuset Østfold.

Dersom uhellet likevel er ute, kan du unngå de verste skadene ved å falle på en bedre måte.