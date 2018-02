Brøytebil skulle bare over brua for å snu - det ble dyrt

Det var onsdag formiddag at den svenske brøytebilen passerte Svinesundsbrua for å snu ved Tollstasjonen på norsk side og dra tilbake til eget område.

Men på Vegvesenets trafikkstasjon på norsk side ble brøytebilen vinket inn til kontroll, og inspektørene fant ut at lastebilen med brøyteskjær og bingen med salt veide 4,7 tonn over lovlig grense for kjøretøyet.

Dermed var det ikke annet for kontrollørene å gjøre enn å gi brøytebilen kjøreforbud.

Et dilemma

Fagsjef for utekontrollen på Svinesund trafikkstasjon, Øyvind Grotterød, er klar på at dette ikke var noen heldig situasjon.

– Brøytebilene har en viktig oppgave med å sørge for trafikksikkerhet. Men denne bilen var alt for tungt lastet. Svenskene har de samme reglene for overlast, sier han.

Brøytebilsjåføren hadde heller ikke dispensasjon for å kjøre med bredt skjær i Norge, og manglet bombrikke.

Forelegget ble 18.650 kroner for overlasten og 8.000 for manglende bombrikke.

– Reglene gjelder for brøytebiler som for andre. Bilen var alt for tung på akslingene. Hvis skjæret hadde vært ned hadde det vært greit, men dette var for tungt for dekk, bremser, fjæringer og akslinger.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Han var nok ikke fornøyd

NRK er ikke kjent med sjåførens forklaring, men han har trolig brøytet på svensk side fram til grensen midt på brua og ikke kunnet snu før han var på norsk side.

De kunne heller ikke bare sende han tilbake over brua. Det er det mange sjåfører av tunge kjøretøy som spør om når de blir stanset på Svinesund, sier Grotterød.

Brøytebilen fikk ikke lov til kjøre tilbake over Svinesundbrua og inn i Sverige Foto: Rainer Prang / NRK

Fagsjefen på kontrollstasjonen mener brøytebilepisoden viser at det er behov for å samarbeide bedre.

– Brøytebilene her hjemme har dispensasjon for å kjøre med bredt skjær. Det burde også svenske brøytebiler ha når de trenger å krysse grensen. Det er trist at vi må reagere.

I dette tilfellet viste det seg altså at bilen i tillegg var alt for tung. Dermed ville det blitt reaksjon uansett.

Svenske brøytebiler passerer jevnlig trafikkstasjonen på Svinesund for å snu, men det er ikke kjent at noen av dem har fått kjøreforbud før.