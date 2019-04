Brannvesenet har kontroll på skogbrann i Skiptvet

OPPDATERT: Politiet melder klokken 11.12 at brannvesenet har kontroll. Det er ikke lenger åpne flammer på stedet, kun røyk.

Politiet fikk melding 10.20 om at det brant i et område på 4-500 kvadratmeter på Glennetoppen i Skiptvet i Østfold. Det var mye vind i området, så brannvesenet fryktet for et hytteområde i nærhten.

– Brannvesenet har ikke kontroll foreløpig, sa operasjonsleder Jan André Delbekk i Øst politidistrikt til NRK litt før klokken 11.

Det er ikke kjent hva som utløste brannen. Hyttene i området ble evakuert.

Brannen har startet i nærheten av et hytteområde. Brannvesenet arbeider for å hindre at den sprer seg.

Tørt i skogen

Brannvesenet i Skiptvet fikk hjelp fra mannskaper fra Indre Østfold og Sarpsborg.

Vaktleder på Øst 110-sentralen, Frode Johannessen, sier det er all grunn til å være forsiktig i skogen nå.

– Når det er så tørt bør alle være påpasselige med opptenning, grilling og bål i skogen.

Det er ikke forbud ennå, men folk må ta hensyn til vær og vind, sier han.