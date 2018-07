Brannvesenet har ikke kontroll på skogbrann i Rømskog

– Det er usikkert hvor stort område som brenner, men det brenner godt der oppe, sier Per Håkon Lauritzen, vakthavende ved Øst 110-sentral.

Brannmannskapet var ved 18-tiden framme ved Stangebrot i Rømskog og startet slukking. Området ligger ulendt til og brannvesenet var nødt til å frakte mye ustyr ut i skogen.

– Vi har kontroll på omfanget, men ikke kontroll på brannen, sier Lauritzen.

Området det brenner på, skal være på størrelse med to fotballbaner. Omfanget av brannen har bltt doblet siden brannvesenet ankom.

Saken blir oppdatert.

Ber om hjelp fra oven

Operasjonssentralen har bedt om bistand fra to brannhelikoptere, samt hjelp fra flere brannkorps i området. De har foreløpig ikke bedt om hjelp fra svenskene.

I Sverige herjer flere store skogbranner. Svensk brannmannskap sliter i kampene mot flammene, og myndighetene i landet har nå gått gjennom EU for å be om bistand fra andre land. Flere norske brannmenn og -kvinner avbryter nå ferien for å hjelpe svenskene.

OPPDATERT: I en tidligere versjon av saken meldte brannvesenet at det også brant på svensk side. Det viste seg å ikke stemme.