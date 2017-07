Brannvesenet driver med etterslokking

– Det er mye vind og tørke i området som gjør at det er stor fare for skogbrann i Sarpsborg-område. Brannvesenet er fortsatt på stedet og passer på, opplyser vaktleder hos Alarmsentral Brann Øst, Per Håkon Lauritzen.

Det var like før klokken 15 at brannvesenet meldte om brann i området Kallasten, mellom Kolstad og Mingevannet.

Hele Sarpsborg Brannvesen ble varslet og frimannskaper ble kalt inn – i tillegg til sivilforsvaret og ressurser fra Halden Brannvesen.

Lauritzen ber folk ta hensyn.

– Folk må være ekstra påpasselig når det er så tørt. Det er forbudt å åpne ild i utmark mellom 15. april og 15. sebtember, sier han.

Mye røyk

Vegard Andersen i Alarmsentral Brann Øst, fortalte tidligere i dag at de ble nedringt av bekymrede mennesker.

– Det er veldig mye røyk. Folk ringer fra hele Sarpsborg-området og melder om røyk.

Andersen opplyste at det er ulendt terreng og vanskelige arbeidsforhold.

Ikke fare for spredning

Brannvesenet opplyser at det ikke er fare for ytterlige spredning. Området som er brent er på 400x400 meter.

Politiet gikk fredag ettermiddag ut med en formaning om å lukke vinduer og dører.

Skogbrannhelikopteret, som ble satt inn i arbeidet, filmet fra området:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.