Brannvesenet advarer mot «gigantisk kinaputt»

– Det er ingen tvil om at denne ødelegger hørselen til folk hvis den går av i nærheten av mennesker. I verste fall ryker både hørsel og synet, sier Geert Olsen, som er leder for forebyggende avdeling ved Indre Østfold brann og redning.

Onsdag kveld gjorde tollerne et beslag av fyrverkeri fra en norsk mann på Ørje tollsted i Østfold.

Han hadde med seg en eske med både pinneraketter, bakkefyrverkeri og fire sylindre som var pakket inn i gråpapir.

Esken som ble beslaglagt onsdag kveld var full av fyrverkeri. Mannen som hadde den med til Norge hevder han ikke visste om fyrverkeriet. Foto: Tolletaten

Olsen i brannvesenet er regelmessig innom tollstedet for å se hva slags fyrverkeri nordmenn tar med seg inn i landet.

Men de 15–20 centimeter lange sylinderne hadde han aldri sett tidligere.

– Ettersom det nå har blitt gjort et beslag, så kan dette være ting som allerede har kommet inn i Norge. Vi tok dem med for å destruere dem på en sikker plass, og finne ut av hva vi hadde med å gjøre. Det minner om en gigantisk kinaputt, sier han.

Hør smellet når brannvesenet destruerer en av pakkene i videoen øverst i artikkelen.

– Pakke med mye krutt

Brannvesenet varslet både politiet og egen alarmsentral før destrueringen. De fant en trygg plass, pakket en sylinder inn blant kvister og opprettet en sikkerhetssone på 50 meter.

Geert Olsen er leder for forebyggende avdeling i Indre Østfold brann og redning. Han var med da fyrverkeriet ble destruert. Foto: Indre Østfold brann og redning

Først kommer et lite lysglimt, et lite smell og en røyksky, før hele pakken eksploderer i et lite gnistregn og lager et stort drønn.

– Det var relativt store pinner som ble løftet og kastet av gårde. Det er en pakke med mye krutt. Jeg håper ikke det er mange som tar i bruk slike på nyttårsaften. Formålet med denne kan ikke være noe annet enn å ødelegge hørselen til folk. Det var et kjempesmell og et voldsomt trykk, sier Olsen.

Han advarer mot å bruke fyrverkeriet og ber folk som har slike pakker om å levere dem inn til brannvesenet eller politiet for destruering.

Pakkene med fyrverkeri er kun rundt 15–20 centimeter lange, men de lager likevel et voldsomt smell. Brannvesenet advarer mot å bruke dem. Foto: Indre Østfold brannvesen

Politianmeldes

Mannen som hadde med seg pakkene inn i landet var en nordmann som er bosatt i Sverige.

Han forklarte til tollerne at han hadde med seg esken for en annen, og at han ikke kjente til at det var fyrverkeri i esken.

– Det er klart at det var litt skummelt når det ikke var merket på noen som helst måte. Det er bra at dette ikke kommer ut på markedet, sier kontorsjef Gro Lene Gundelsby ved Ørje tollsted.

Saken har blitt anmeldt og vil bli etterforsket videre av politiet.