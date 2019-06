Brann stopper togtrafikken

– Det brenner så kraftig at vi har tilkalt ekstra mannskap og utstyr, forteller vaktleder ved Øst 110-sentralen, Roger Andersen.

Operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Tom Sandberg, forteller at brannvesenet per nå ikke har kontroll.

– Det er flere hundre kvadratmeter som brenner, og vindretningen betyr at det sprer seg mot Kambo.

På Twitter ber politiet beboere i Falkeveien, Rådyrveien, Granveien, Gamleveien og Ørneveien om å lukke vinduene.

Toglinjene mellom Moss og Kambo på Østfoldbanen er stengt som følge av brannen. Vy har satt inn buss for tog på strekningene Kambo - Moss og Vestby - Moss.

MYE FOLK: Østfoldbanen er stengt mellom Kambo og Moss. Vy har satt inn buss for tog, også fra Vestby stasjon. Foto: Anders Børringbo / NRK

Passasjerene ombord på tog som allerede er stanset i sporet på grunn av brannen må belage seg på litt ventetid, sier kommunkasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

– Vi skal få de ut av toget på en god måte, så de kan reise videre. Det vil være forsinkelser for de som er ombord i toget, og for de som må bytte til buss for tog.

Samme sted som i fjor

For ett år siden brøt det ut brann i samme område. Beboere i nærområdet ble evakuert, og brannhelikopter måtte inn mot flammene.