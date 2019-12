Mange har fått boligene sine skadd av brann natt til tirsdag, og flere er fraktet til sykehus eller til legevakt som følge av brannene.

En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en brann i Moss, skriver VG. Kvinnen fikk førstehjelp etter å ha blitt hentet ut av en brennende leilighet i en firemannsbolig, men livet sto ikke til å redde.

Kvinnens pårørende er varslet.

– Det er for tidlig å si noe om brannårsak, vi har kriminalteknikere på stedet for å se om man kan finne årsaken, sier politiadvokat Bendik Hermansen til VG.

BRANN: Det brant sent lille julaften i en bolig med flere leiligheter i Moss. Foto: NYHETSTIPS.NO

I en annen boligbrann i Moss, på Kleberget, er en kvinne i 50-årene innlagt etter å ha fått i seg røyk. Tilstanden hennes betegnes ikke som alvorlig.

Skulle flytte inn julaften

I tillegg har det vært en brann i en enebolig i Halden, hvor naboer måtte evakuere som følge av spredningsfare og røyken i området.

– Eneboligen er under oppussing og det bor ikke noen der nå. Vi har snakket med de kommende beboerne. De skulle egentlig flytte inn på julaften, sa innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt til NRK natt til tirsdag.

Årsaken til brannene i Østfold er ukjent, men politiet vurderer om det skal gjennomføres ytterligere kriminaltekniske undersøkelser på brannstedene.

– Vi ser ikke brannene i sammenheng. Når det gjelder brannen i Halden, har vi opplysninger om at det ikke skal ha vært folk på adressen. I den saken blir det vitneavhør og taktisk etterforskning, og vi skal vurdere kriminalteknisk på dagtid tirsdag, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NTB.

EVAKUERING: Politiet evakuerte flere av de nærmeste naboene til huset som brant natt til julaften. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Flest branner i desember

– Tre branner er litt over snittet, for å si det rett ut, sier operatør Bård Fredriksen ved Øst 110-sentral til NTB.

Det brenner mest i desember, og den mest brannfarlige dagen av alle var lille julaften i fjor, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I desember i fjor ble det registrert 359 branner og branntilløp. Åtte personer omkom, og flest branntilfeller var på lille julaften med 23 hendelser.

– Jeg kan ikke spekulere rundt årsaken til brannene fra i natt, men ut fra erfaring brenner det mest i desember på grunn av høyt strømforbruk og stearinlys, sier Fredriksen.

Svidd svor

Også på Sørlandet brant det i en bolig natt til tirsdag. To personer måtte hoppe ut av en veranda i andre etasje fra en bolig i Arendal for å berge seg fra brannen. De ble sendt til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk.

– Det ble raskt brakt på det rene at det kun var de to i huset. Brannvesenet var raskt på stedet og kom i gang med slukningsarbeidet, men holdt på med etterslukking i lang tid, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NRK.

Politiet har også satt i gang etterforskning etter at det brant i en bil på Rasta i Lørenskog natt til tirsdag. To andre biler som stod parkert rett ved har fått skader.

BILBRANN: Det brant natt til julaften i flere biler i Lørenskog i Akershus.

Ikke alt brannvesenet har rykket ut på, har vært like alvorlig. Brannvesenet i Oslo måtte natt til tirsdag rykke ut til en leilighet på Lysaker brygge hvor det ble stekt ribbe. Ribbestekingen førte til røyk i oppgangen til leiligheten.

– Svoren hadde svidd seg, men ribba var like fin. Beboer lufter selv ut og skjærer vekk den litt vel crispy svoren, opplyser Oslo 100-sentral, som oppfordrer folk til å følge med på ovnen sin når de bruker grillfunksjonen.