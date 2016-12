Brua over Asmaløysund blir stengt

Brua over Asmaløysund blir sperret for trafikk i tidsrommet 01.30 til 05.30 natt til fredag 23. desember. Hafslund Nett skal foreta reperasjonsarbeider på høyspentlinja over sundet. Strømmen vil bli koblet ut mellom klokka 02.00 og 05.00. Det er skader etter kortslutningen forrige uke som er bakgrunnen for reparasjonene.