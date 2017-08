Lynnedslag i bolighus

Brannvesenet rykket ut til Vassbygda i Båstad hvor det hadde vært lynnedslag i bolighus. De skriver på Twitter at de har kontroll på stedet. – Eierne var hjemme, kjente at det ristet i huset og hørte et smell. Så begynte det å lukte svidd, forteller vaktleder i brannvesenet, Frode Johannessen til Smaalenenes Avis.